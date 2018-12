Activen un dispositiu de reforç d'hivern al CAP Tàrraco per descongestionar les urgències

Es posarà en marxa dissabte i s'allargarà fins al 31 de març

Un nou dispositiu es posarà en funcionament dissabte a Tarragona com a reforç durant la temporada d’hivern i per intentar descongestionar les urgències. Concretament, el CAP Tàrraco funcionarà en servei continuat els dissabtes a partir de les tres de la tarda i els diumenges i festius des de les vuit del matí a les nou del vespre. Aquest dispositiu, que s’allargarà fins al 31 de març, ja es va posar en marxa l’any passat per aquestes dates i ara s’amplia amb un equip mèdic més. Segons ha explicat el gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, Ramon Descarrega, l’objectiu és atendre els pacients amb patologies de baixa complexitat que arribin per iniciativa pròpia o els derivats de les urgències de l’hospital Joan XXIII.Segons ha explicat Descarrega, hi haurà dos equips, un de nou per part de l’ICS i l’equip que treballa al CAP Muralles. «Aquest equip que funcionalment depèn de GIPSS anirà al CAP Tàrraco i així unifiquem recursos», ha detallat. D’aquesta manera, se centralitzen les urgències des de l’hospital Joan XXIII, que derivarà alguns pacients al CAP Tàrraco segons la seva afectació, el CAP Tàrraco i l’hospital Santa Tecla. A banda, també es prestarà atenció domiciliària.El gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona ha fet un bon balanç de la posada en marxa del dispositiu l’any passat, tot i que ha admès que va coincidir amb una campanya de la grip «no va ser de les més dures».Descarrega ha comparegut davant la premsa tres mesos després d’ocupar el càrrec, substituint Roger Pla, cessat per Salut després d’algunes desavinences sobre la gestió de l’hospital Sant Joan de Reus. El gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona ha apuntat que el projecte del territori ha d’anar a un àmbit més «assistencial» i pensar en un marc on les Terres de l’Ebre no quedin excloses.En aquest sentit, Descarrega considera que hi ha un volum prou gran d’habitants –uns 850.000 a la demarcació- per ser encara més resolutius. Els hospitals de la regió sanitària fan el 91,8% de l’activitat sol·licitada pels residents. Això es pot fer, segons Descarrega, a partir de la col·laboració de tots els proveïdors del territori. Tot i això, descarta parlar d’unificació, i opta pel concepte de «sinergia». A més, ha descartat que, ara per ara, s’hagin de tancar serveis a cap centre perquè «la idea és que es treballi de forma coordinada».Un dels altres aspectes que preocupa a la regió és la manca de professionals en què es pot trobar l’àmbit sanitari d’aquí a uns vuit anys. Segons ha explicat el gerent, es preveu un volum de jubilacions d’una tercera part del personal, pel qual es necessita «reposició», i «no la tenim com voldríem». En aquest sentit, no es tracta només de la quantitat, sinó dels perfils professionals que més fan falta, sobretot de capçalera o especialitats.A les Terres de l’Ebre, alguns dels problemes de manca de relleu ja són evidents. Descarrega ha apuntat que es va convocar una plaça de cap de servei per a l’hospital Verge de la Cinta a la qual no s’hi ha presentat ningú.Pel que fa a les obres de l’hospital Joan XXIII de Tarragona, aquest dijous s’han presentat les propostes dels sis equips seleccionats. Entre el 13 i 14 de gener el jurat es reunirà i a finals de mes s’adjudicarà la idea guanyadora. Fins al juny del 2019, el calendari marca que es redactarà l’avantprojecte global. El segon semestre del 2019, es redactarà el projecte bàsic i executiu de la fase I, que contempla uns 40.000 metres quadrats de superfície.De cara a l’any que ve, es preveu que es posi en marxa el consultori local de Rocafort de Queralt al gener i el consultori local de la Canonja durant el primer trimestre del 2019. Pel segon trimestre del 2019, es preveu la posada en marxa del consultori local dels Pallaresos i de la Pobla de Montornès. D’altra banda, de cara al 2020, es preveu que es posi en marxa el CAP El Vendrell Botafoc, de nova construcció.La regió sanitària Camp de Tarragona està conformada per l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès i Priorat. En total, uns 600.000 habitants. «Li dona la particularitat que hi ha una població important però molt dispersa», ha apuntat Descarrega.