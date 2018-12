Una pista de gel sintètic i un circuit de karts elèctrics, novetats del Parc de Nadal de Tarragona

El Recinte Firal es transformarà del 27 de desembre al 4 de gener en 'La ciutat dels infants'

El Recinte Firal acollirà del 27 de desembre al 4 de gener La ciutat dels infants, una nova edició del Parc de Nadal organitzat pel Club dels Tarraconins. Compatarà amb novetats com unapista de gel sintètic de quasi 100 metres quadrats, un circuit de karts elèctrics, una pista gegant de Scalextric, un escape room i un hort urbà on els infants aprendran a cultivar les seves pròpies plantes.

L’eix temàtic d’aquesta edició serà la ciutat. Així, el parc no estarà distribuït per zones sinó que els tallers estaran delimitats per carrers amb nom porpi. L’epicentre serà la Plaça dels Nins, un espai on s’hi podran trobar una pila de jocs reciclats, una food truck i on també s’hi faran espectacles en petit format.També hi haurà dos espais per a espectacles. Un serà l’escenari (Teatre de la Ciutat) que estarà situat al final del recinte i on s’hi donaran cita els espectacles de gran format amb un espai per seure i gaudir. L’altre serà la Plaça dels Nins, just al centre del recinte i amb un caràcter polivalent que permetrà veure-hi espectacles propers, exhibicions, tallers, visites de personatges i on també hi haurà instal·lat una sèrie de jocs reciclats on els infants podran jugar.El parc obrirà el 27 de desembre a les 11h, mentre que la inauguració serà a les 12.30h. L’horari serà d’11 a 14h i de 17 a 20h. El 31 de desembre a la tarda i l'1 de gener al matí el Parc estarà tancat. Pel que fa als preus en franja horària de matí, el públic general de 2 a 17 anys pagarà 3 euros, mentre que els socis del Club dels Tarraconins i les famílies nombroses pagaran 2 euros. Els adults acompanyants majors d’edats pagaran 1 euro. Les entrades seran un euro més cares a la tarda, tret del cas dels adults acompanyants. Pels grups concertats l’entrada tindrà un preu de 2 euros, mentre que l’abonament per tots els dies tindrà un preu de 15 euros.