Un tarragoní denuncia Endesa per modificar el seu contracte sense permís

El client va rebre la visita de dos comercials que el van enganyar perquè es passés al mercat lliure

Actualitzada 19/12/2018 a les 17:53

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multat amb 88.000 euros a Endesa Energía per altes fraudulentes com a conseqüència de denúncies presentades per FACUA-Consumidores en Acción i tres usuaris, un d'ells de Tarragona.FACUA va denunciar el passat agost de 2015 que un dels seus socis, que tenia contractada la tarifa semiregulada (PVPC) amb Endesa a Tarragona, va rebre la visita de dos comercials, els quals no es van identificar correctament. Aquests, mitjançant l'engany el van fer firmar una modificació del contracte per passar-se al mercat lliure. El tarragoní, en adonar-se del frau, va decidir de forma immedita anul·lar la modificació davant de la comercialitzadora. No obstant això, el client va rebre al mes següent un contracte confirmant el canvi realitzat al mercta lliure.Per aquest cas, la CNMC va sancionar a Endesa amb 20.000 euros, que van quedar reduït a un 40% (12.000 euros), ja que l'empresa va reconèixer la seva responsabilitat en els fets.A més a més, tres usuaris més van denunciar Endesa per activar contractes sense el consentiment del client. La CNMC va sancionar l'empresa amb dues multes de 18.000 euros cadascuna i una de 40.000 euros.FACUA adverteix que el traspàs de contractes amb tarifa semirregulada a una de mercat lliure sol implicar el pagament de tarifes més cares i en molts casos també que els usuaris passin a abonar altres serveis i assegurances de manteniment addicionals al subministrament.En les resolucions aprovades, la CNMC considera acreditat que Endesa Energía no va respectar els requisits que han de seguir les comercialitzadores d'electricitat (i de gas) per a contractar amb un nou client ni, en particular, va comptar amb el seu consentiment.El mes de setembre, Competència va obligar els principals grups energètics a canviar la seva imatge de marca perquè els clients puguin distingir entre l'empresa comercialitzadora que ofereix la tarifa regulada (PVPC), en electricitat, i (TUR), en gas, i la que ho fa a través del mercat lliure.