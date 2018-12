Més de 600 balladors de Tarragona Dansa envoltaran la Catedral

L’entitat ha dissenyat un programa amb diverses activitats per celebrar el 40è aniversari, que començarà el 27 de gener amb un espectacle musical

L’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa ha programat diverses activitats que durà a terme en el decurs del 2019, amb motiu de la celebració del 40è aniversari de la seva fundació, que se sumaran a la cinquantena d’actuacions que fa al llarg de l’any. Una de les propostes que més crida l’atenció tindrà lloc el 16 de juny i consistirà a formar l’anella de sardanes més gran que mai s’ha fet a Tarragona. Els balladors envoltaran la Catedral pels carrers de la Part Alta. Alfred Abad, president de l’agrupació, va informar que per cobrir els prop de 750 metres caldran entre 600 i mil balladors.L’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa disposa de cinc colles i més d’un centenar de balladors. L’especialitat que més domina és la sardana de competició. «Des de l’any 1980 hem guanyat més de vint-i-cinc títols en campionats de Catalunya i en les diverses categories», va dir Abad, per remarcar que l’entitat aprofitarà els actes de l’aniversari «per donar-nos més visibilitat , ja que som poc coneguts a Tarragona i molt a Catalunya». És per aquest motiu que «hem aprofitat el 40è aniversari per pensar en gran i oferir propostes molt interessants als tarragonins».David Allué, responsable de comunicació de Tarragona Dansa, va desgranar el contingut de les dotze activitats que es faran durant el pròxim any. El tret de sortida serà el 27 de gener, al Teatre Tarragona, on s’oferirà l’espectacle Llums, música, acció!. «És un viatge per les bandes sonores de les nostres vides, una comèdia romàntica musical, que comptarà amb la participació de La Missiva Companyia de Teatre, la Cobla Reus Jove, el taller BSO Dance i músics de big–band que es fusionaran amb els de la cobla», va explicar Allué. «Serà un espectacle inèdit», va dir, mentre que Alfred Abad va indicar que «volem portar aquesta producció que posa més de trenta persones a l’escenari a altres llocs de Catalunya».De les activitats programades, destaquen també una pujada a Montserrat per fer una ofrena floral a la Moreneta i la participació en l’Aplec Internacional, que enguany se celebrarà a Copenhaguen del 26 al 28 d’abril, on intervindrà la Colla Nova Tarragona Dansa.Per altra banda, el 10 de maig, a la plaça Corsini, se celebrarà la cloenda de la Campanya Sardanes a les Escoles, «que fem des de fa trenta anys, perquè els estudiants són la nostra pedrera», va remarcar Allué. A més, el 18 d’agost es farà la quarta edició de la marxa festiva familiar que travessa la ciutat des de la plaça dels Carros fins a la de la Pagesia, que finalitzarà amb un concert.Una proposta especialment significativa serà Sardansa, on cobles, colles, esparts, un estudi de dansa contemporània i la coral InCresdendo oferiran un espectacle al Teatre Metropol, el 30 de novembre. Serà una proposta «potent» que «oferirà totes les opcions que té la sardana, en les seves diferents disciplines». La darrera activitat tindrà lloc el 12 de gener del 2020, al Teatre Tarragona, amb la presentació d’un CD enregistrat per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, amb composicions d’Anna i Alfred Abad.Genís Boix, vocal de Tarragona Dansa, va presentar el logo del 40è aniversari realitzat per Edu Polo, així com samarretes.