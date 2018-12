Les terrasses podran obrir fins a les quatre de la matinada per Cap d'Any

El consistori pretén «harmonitzar la realitat festiva» del 31 de desembre amb una mesura «excepcional»

Actualitzada 18/12/2018 a les 21:08

L’Ajuntament de Tarragona permetrà aquest Cap d’Any, de manera excepcional, que els bars i restaurants mantinguin les seves terrasses fins a les quatre de la matinada i puguin disposar de música fins a aquesta hora. «Volem harmonitzar la realitat festiva d’aquesta nit especial amb l’activitat dels restauradors que disposen d’establiments i terrasses degudament autoritzades», explicava a aquest diari el regidor d’Ocupació del Domini Públic i Mobilitat, José Acero, que apunta a l’«excepcionalitat» de la festa de final d’any per justificar aquesta mesura.El consistori va dictar ahir un decret per ampliar l’horari de retirada de les terrasses autoritzades. En concret, els locals del tipus bar musical i restaurant musical, així com els restaurants, bars, bar-restaurant i saló de banquets podran tenir les seves terrasses instal·lades fins a les 4 hores. Les discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles hauran de tancar a les 7.30 h. Per les sales de concert i els cafès el consistori fixa les 6 h. com a horari de tancament. Habitualment, el Cap d’Any, els bars han de retirar les terrasses a la una i, a l’estiu, s’amplia el permís una hora.A la plaça de la Font, la zona de la ciutat que concentra més terrasses, aquestes s’han de retirar a les dues de la matinada. És el primer cop que l’Ajuntament pren aquesta mesura. Acero obre la porta a què es pugui repetir durant les festes de Santa Tecla i Sant Magí.El consistori també proposa que la plaça de la Font pugui ser un espai per celebrar el Cap d’Any. Així, es podran repartir els espais festius d’aquell dia. La plaça Corsini acollirà una festa el 31 de desembre. Els tarragonins acomiadaran el 2018 amb un mapping projectat a la façana del Mercat Central. La festa, que s’allargarà fins a les dues de la matinada servirà per posar en valor el carilló i el patrimoni de la ciutat. Els veïns del Serrallo també han organitzat una festa al Refugi número 1 del Moll de la Costa. En horari d’hivern, és a dir, de l’1 de novembre fins al 15 de maig, les terrasses dels bars han d’estar recollides a dos quarts d’una els divendres, dissabtes i vigílies de festiu. La resta de dies, l’horari permès acaba a dos quarts de dotze. A l’estiu, en cap de setmana i vigília de festiu, aquest horari s’amplia fins a les dues de dijous a dissabte i les vigílies.A la plaça de la Font, l’Ajuntament deixa, durant l’hivern, una hora més de marge als locals, perquè puguin retirar les taules i les cades de l’exterior. Els bars han de retirar les terrasses a les dues els dijous, divendres, dissabtes i vigília de festiu. De diumenge a dimecres, l’horari límit s’estableix fins la una.