L'Espai Jove Kessa acull la 8a edició del Casal X Nadal

Les activitats, dirigides a persones de 12 a 35 anys, tenen lloc del 18 al 22 i del 27 al 30 de desembre

Actualitzada 19/12/2018 a les 13:16

L’Espai Jove Kesse acull enguany la 8a edició del Casal X Nadal, una programació especial dirigida a persones joves de 12 a 35 anys. Del 18 al 22 i del 27 al 30 de desembre s’oferiran propostes innovadores, creatives i lúdiques amb el propòsit d’oferir espais alternatius d’activitat durant els dies de les vacances de Nadal.A banda dels serveis que ja ofereix habitualment l’Espai Jove Kesse com la reserva d’espais i materials i les activitats de primera planta, al Casal x Nadal es podrà participar en un total de 29 propostes que serviran per donar a conèixer l’activitat de l’equipament ofereix durant tot l’any: tallers culturals i educatius, exposicions, concerts, dinàmiques i tornejos, entre d’altres.Després de Nadal i Sant Esteve, del 27 al 30 de desembre, el Casal x Nadal tornarà a obrir totes les tardes i es podrà participar en activitats com un taller de ràdio i comunicació, jocs de rol i estratègia, cuina nadalenca i, com a novetat destacada, el taller de Tilt Brush, una eina de Google que permet crear objectes en 3D a través de la realitat virtual. També com a novetat hi haurà una trobada amb la comunitat Pokémon a Tarragona, on s’explicaran trucs per iniciar-se en aquest joc i tècniques per a jugadors més avançats.El Casal X Nadal acull propostes formatives en format monogràfic o intensiu, com és el cas del curs de premonitor de lleure; el taller d’habilitats emprenedores, impulsat pel servei de treball de l’Oficina Jove del Tarragonès; o el taller de còmics per a la igualtat, impulsat pel Departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona.L’accés al Casal X Nadal és gratuït. No obstant això, serà necessari tenir la Targeta Kesse. Aquesta targeta es pot demanar presencialment a l’equipament.