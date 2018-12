L'Ajuntament vol avançar el PMU del Nàstic i lligar-lo a la Budellera

Els tres plans urbanístics que afecten tota la zona preveuen la construcció de 120, 520 i més de 6.000 habitatges

Continuïtat visual

Ballesteros: «La Budellera serà acceptada»

L’Ajuntament de Tarragona vol avançar el desenvolupament del Pla de Millora Urbana (PMU) 13b turó de la Budellera sud, que ocupa l’espai existent entre les instal·lacions del Nou Estadi, el barri Vall de l’Arrabassada i el traçat de l’A-7. Aquest PMU està vinculat, de manera indirecta, al PPU-24 la Budellera. En aquesta zona, més un sector de terreny localitzat en l’extrem de la Preferent del Nou Estadi pròxim a l’A-7 i el PMU-34 –antic estadi d’atletisme grana i zona de la ITV– i la Budellera, es preveu la construcció de prop de 7.000 habitatges (125, 520 i més de 6.000, respectivament).El ple municipal de demà, divendres, sotmetrà a aprovació un canvi en el projecte que incideix en el futur calendari d’urbanització del PMU 13b turó de la Budellera sud. Un cop aprovada la modificació, en cas que prosperi, com és d’esperar, el text serà remès a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona perquè revisi el seu contingut i, després, cas d’aprovar-lo, ho haurà de signar el conseller de Territori de la Generalitat.El 12 d’abril passat, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona va suspendre una resolució perquè el projecte havia de justificar la necessitat i l’oportunitat d’avançar un sexenni, ja que la proposta de l’Ajuntament és fer alhora els PMU 13b i 34, i el PPU-24. L’Ajuntament considera «urbanísticament coherent i justificat avançar la previsió de desenvolupament del PMU 13b del segon al primer sexenni». El motiu és «garantir la configuració d’un model de ciutat i d’ocupació del sòl que evita la dispersió en el territori tot afavorint la cohesió social».Amb l’avançament d’execució del projecte que es proposa, es donarà continuïtat visual a la futura connexió entre el barri de la Vall de l’Arrabassada i el que es vol construir a la Budellera. Amb el desenvolupament dels tres sectors «es pretén acabar de completar el teixit urbà, tot relligant la trama urbana» d’aquestàmbit del terme municipal.L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va referir-se ahir al projecte urbanístic de la Budellera, en el decurs d’una trobada amb els mitjans de comunicació. Ballesteros va dir que «s’està tramitant» i va recordar que «ja vam dir que començàvem de zero, no només per un tema de mala praxi, sinó perquè, realment, començàvem des de zero des d’un punt de vista del disseny i la sostenibilitat». Ballesteros va comentar que «tramitarem el projecte amb tota la tranquil·litat del món, perquè hi ha garanties que serà acceptat per la major part de la ciutadania de Tarragona». Cal recordar que amplis sectors s’han mostrat en contra de la construcció d’un nou barri a la Budellera.