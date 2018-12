Els barris de Ponent de Tarragona recuperen després de vuit anys la cavalcada de Reis

Sis associacions de veïns tornen a organitzar una rua que no coincidirà en hores amb la de la ciutat

Actualitzada 19/12/2018 a les 14:12

Sis associacions de veïns dels barris de Ponent s’han conjurat perquè els Reis tornin a passar pels seus carrers després de vuit anys sense fer-ho. Ses Majestats desfilaran per Torreforta, Riu Clar, Campclar, El Pilar, Torrenova i la Granja a partir de les cinc de la tarda, dues hores abans de l’inici de la cavalcada de Reis de la ciutat. Segons la presidenta de l’Associació de Veïns Pilar-Eixample, Cristina Berrio, els veïns es dispersaven cap a les rues de la Canonja, Vila-seca o de la ciutat. Ara, tornaran a veure l’arribada dels Reis des de casa seva i tindran temps, si volen, de desplaçar-se a veure l’altra. «És tot un orgull rescatar el que es va perdre en el seu dia», ha manifestat.La cavalcada, que compta amb el suport econòmic de l’AEQT i la col·laboració de l’Ajuntament, sortirà a les cinc de la tarda des del mercat de Torreforta i acabarà a la plaça de la Salut amb xocolata i coca.Berrio ha explicat que per als nens i les famílies que col·laboren en l’organització de la rua «és tot un orgull tornar a rescatar allò que es va perdre en el seu dia». Segons Berrio, la falta de relleu generacional va fer perdre una cavalcada de Reis que feia viure l’arribada de Ses Majestats als barris de Ponent. Quico Pérez, del moviment veïnal i un dels impulsors de les primeres cavalcades, ha explicat que la tradició es va perdre per poca coordinació entre les entitats.«No s’hauria d’haver perdut mai», ha apuntat Pérez, que guarda «records molt bonics» de les cavalcades del barri, que feien que s’ho passessin «de meravella». «Durava més que la rua de la ciutat, amb els tres Reis i alguna carrossa més, fèiem dues hores i mitja de recorregut», ha dit. «Fer una rua era molta feina, perquè no ens acompanyava la Guàrdia Urbana i ens encarregàvem nosaltres de tallar el trànsit», ha exemplificat. Aquesta vegada ja treballen amb els tècnics del consistori i la Guàrdia Urbana per garantir un dispositiu de mobilitat.La regidora de Cultura, Begoña Floria, ha explicat que no és partidària de diversificar les activitats «que tenen a veure amb celebracions de ciutat, com la cavalcada de Reis». Amb tot, ha explicat que es trobaven amb què part de veïns dels barris de Ponent decidien no baixar a la cavalcada de ciutat, per la disgregació de barris.El consistori es va coordinar amb les associacions veïnals perquè la recuperació de la cavalcada fos una realitat i que, a la vegada, l’activitat no entrés en competència amb la cavalcada de ciutat, «que també és la seva». Finalment, han trobat un «encaix adequat», amb la programació de la rua en hores diferents que permetran que els veïns que vulguin també es puguin desplaçar a veure l’arribada dels Reis a la ciutat.Aquesta vegada, el trajecte dels Reis, recent arribats d’Orient, començarà al mercat de Torreforta, punt neuràlgic, i continuarà per Riu Montsant fins a arribar a la rambla de Ponent, que recorrerà sencera fins acabar a la plaça de la Salut, una hora i mitja després. Els organitzadors no han volgut revelar els detalls de la cavalcada, però han apuntat que serà una rua «de proximitat».