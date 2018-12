El projecte 'Enginy' presenta quatre idees per millorar els parcs temàtics

El programa, liderat per la Diputació de Tarragona, s'emmarca en el Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat

La primera edició del projecte ‘Enginy', un programa d’emprenedoria especialitzat en parcs temàtics i liderat per la Diputació de Tarragona, ha presentat quatre projectes empresarials per millorar el sector. Els 12 emprenedors que han participat en el programa, que s’ha acabat aquest dimecres, han proposat una aplicació mòbil que permet realitzar l'entrada i la sortida a l'hotel de forma virtual; la instal·lació de domòtica als hotels per millorar el benestar del visitant i afavorir l'estalvi energètic; la creació de polseres i la instal·lació d'antenes localitzades a les atraccions per gestionar el temps d'espera; i una aplicació a través de la qual el client pot consultar la carta, fer comandes i pagar als restaurants.El projecte s'emmarca en el Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat i compta amb la participació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci i Autoocupació i amb la col·laboració de PortAventura World. El 'Projecte Enginy' ha posat a l'abast dels participants 150 hores de formació especialitzada i 70 hores de tutories amb l'objectiu d'estimular la creació d'empreses i d'aquesta manera generar noves oportunitats de negoci en aquest sector estratègic.