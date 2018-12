El grup Prou Ostatges de Tarragona iniciarà el 21-D un dejuni col·lectiu de 24 o 48h

L’acció es farà al local de la Fundació Alverna, a la plaça Sant Fructuós, i es demana a tots aquells que hi vulguin participar que portin sacs de dormir i molta aigua

Actualitzada 19/12/2018 a les 10:04

El col·lectiu de persones voluntàries Prou Ostatges de Tarragona impulsa un dejuni col·lectiu de 24 o 48h que s’iniciarà aquest divendres 21 de desembre. L’acció es realitza en solidaritat amb Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, en vaga de fam a la presó de Lledoners, i així com amb l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, també en vaga de fam indefinida per donar suport als polítics empresonats.El dejuni col·lectiu està obert a tothom i es durà a terme al local de la Fundació Alverna, al número 1 de la plaça Sant Fructuós de Tarragona els dies 21, 22 i 23 de desembre. Els participants podran escollir entre fer-lo durant 24h (de divendres a dissabte o de dissabte a diumenge) o de 48h (de divendres a diumenge). Les entrades seran el divendres i el dissabte a les 19h.Els impulsors d’aquesta acció demanen als dejunants que portin molta aigua, un got, sac de dormir i utensilis d’higiene personal. També informen que el local restarà obert, durant el dia, a tota la gent que no sigui dejunant però vulgui participar en les activitats que es realitzaran.