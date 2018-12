El col·lectiu 'Silenci, rebel·leu-vos' trasllada les protestes de Tarragona a les portes del Suprem

Una cinquantena de persones es concentren al tribunal i registren cartes adreçades als jutges Llarena i Marchena

Actualitzada 19/12/2018 a les 14:06

Cartes a Llarena i Marchena

Més de 100 concentracions

El col·lectiu 'Silenci, rebel·leu-vos' ha traslladat les protestes que fan diàriament a Tarragona fins a les portes del Tribunal Suprem. Una cinquantena de persones s'han concentrat durant mitja hora a les portes del tribunal i, en estricte silenci, han exhibit pancartes. El col·lectiu, que supera ja el centenar de protestes, interpel·la directament jutges, fiscals i policies perquè es «rebel·lin» contra l'existència de «presos polítics i exiliats». «Volem que tota la gent bona deixi de callar-se, és un silenci contra el silenci», ha dit el portaveu, Lluís Pastrana. A més, han registrat cartes adreçades al jutge instrucció del procés, Pablo Llarena, i el president del tribunal, Manuel Marchena, i també als presidents del Senat, Pío Garcia-Escudero, i del Congrés, Ana Pastor.Una cinquantena de persones amb bufandes grogues i cartells on criden el poble «a rebel·lar-se», els membres del col·lectiu s'han desplaçat fins a Madrid per fer la mateixa protesta que des del 12 de juny fan a diari a Tarragona a les portes de l'alt tribunal.«Venim a dir-li a la judicatura i als cossos policials que deixin de callar-se i es rebel·lin contra la injustícia», ha dit el portaveu, Lluís Pastrana, que assegura que continuaran amb les protestes. «Es cansarà abans la judicatura que nosaltres», ha manifestat.Pastrana ha criticat la posició del tribunal que ha de jutjar l'1-O i ha dit que a la vista de previ pronunciament van tenir la sensació que «era la santa inquisició». «Ens imaginàvem la foguera allà fora mentre ho veiem per la televisió», ha manifestat.Els manifestants també han registrat dues cartes al Suprem, adreçades al jutge instructor, Pablo Llarena, i el president del tribunal del procés, Manuel Marchena. En la carta, els demanen «coratge» i que «prenguin consciència» de la importància del seu posicionament per resoldre el conflicte. Un missatge que s'ha repetit en les cartes que també adreçaran als presidents del Senat, Pío Garcia-Escudero, i del Congrés, Ana Pastor.La concentració ha rebut el suport de diputats i senadors d'ERC –encapçalats per Gabriel Rufián- i del diputat al Congrés del PDeCAT Ferran Bel.Aquest col·lectiu organitza concentracions diàries -de dilluns a divendres- davant els jutjats de Tarragona, des del 12 de juny passat. En concret, l'acció es convoca entre les nou del matí i les dues del migdia, i tothom que ho vol està cridat a fer-hi acte de presència. Ja superen el centenar de protestes.Entre les dotze i dos quarts d'una, però, els manifestants es posen dempeus i, en estricte silenci, exhibeixen pancartes contra la repressió i per la llibertat. L'acció interpel·la directament a jutges i fiscals perquè es «rebel·lin» contra l'existència de «presos polítics i exiliats».