Construeixen al Port unes estructures per una indústria química de Houston

Un vaixell transportarà les peces acabades que formen part d'una torre d'estructura de 70 metres d'alt

Actualitzada 19/12/2018 a les 15:45

Project cargo

El Port de Tarragona ha estat la seu per a la construcció d'unes grans peces que formaran part d'una indústria de Houston. Concretament, una torre d'estructura de 70 metres d'alt aproximadament que s'ha fabricat en horitzontal. Les estructures de grans dimensions s'enviaran a Amèrica de forma separada i s’uniran al destí, per tal de formar la unitat completa d’aquest projecte denominat Continous Catalyst Recovery (CCR), és a dir, regenerador de catalitzador continu.Durant un any, entre 80 i 140 persones han estat treballant a peu del moll de Lleida del Port per a l'empresa Copisa, que es dedica a la construcció grans projectes metàl·lics per a la indústria química i energètica mundial. Aquest han estat contruïnt una torre d'estructura de 70 metres per a la constructora international UOP Honeywell. Aquest tipus de projectes de grans dimensions, denominats project cargo, es realitzen en unes esplanades del Port dedicades a això.El vaixell que transportarà aquestes grans peces és el Fairmasters, de bandera holandesa, amb una eslora de 152,60 metres, un calat de 8,12 metres i una mànega de 27,20 metres. L’empresa consignatària és Euroports Ibérica.El tràfic de project cargo és en aquests moments un servei del Port de Tarragona dins de l’estratègia de creixement i diversificació de tràfics. La infraestructura portuària tarragonina ofereix serveis i disponibilitat de superfície per a aquest tipus de càrregues, com són les àmplies àrees operacionals als molls, les rampes ro-ro i l’excel·lent accessibilitat; alhora el Port de Tarragona posa a disposició dels clients altres serveis eficients com l’estiba altament qualificada i l’eficiència dels seus professionals.L'activitat principal de les empreses del Port, pel que fa a project cargo, és la fabricació de grans estructures metàl·liques i de caldereria, per a plantes de cicle combinat, naus industrials, ponts i passarel·les, forns de centrals tèrmiques, grans dipòsits de gas, xemeneies i altres elements de refineries.