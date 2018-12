Tarragona insta Renfe a recuperar el tren hotel Alhambra suprimit el 2015

El comboi feia el trajecte entre Granada i Barcelona

Actualitzada 18/12/2018 a les 17:58

L'Ajuntament de Tarragona ha instat per unanimitat Renfe, el Ministeri de Foment i el Govern central a recuperar de forma immediata el Tren hotel Alhambra entre Granada i Barcelona, suprimit el 2 d'Agost del 2015.La Plataforma per a la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp) i l'Associació per a la Promoció del Transport Público (PTP) han agraït el suport de tots els grups municipals per aprovar una moció en aquest sentit.Aquesta declaració institucional s'uneix a les que igualment han subscrit els Ajuntaments de Granada, Alcázar de San Juan i la pròpia Diputació de Granada.La Comissió de Foment del Congrés els Diputats ja va aprovar per unanimitat una Proposició no de Llei, presentada pel diputat per Tarragona de Podem Fèlix Alonso, relativa al retorn i recuperació del Tren Hotel Alhambra entre Granada i Barcelona.A tot això, s'ha unit recentment la moció aprovada per tots els grups polítics a les Corts Valencianes.La Plataforma per la recuperació del Tren Hotel Alhambra està conformada per més de 19 plataformes, associacions, sindicats i entitats de tot l'Estat.Se centra sobretot en les comunitats, províncies i ciutats per les quals el tren hotel efectuava el seu recorregut: Granada, Guadix, Linares-Baeza, Jaén, Castella-la Manxa, Tarragona i Barcelona.