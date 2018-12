Tarragona impulsa un projecte per sumar els nouvinguts a programes de voluntariat

‘Vol.in’ treballa com a eina d’inclusió social perquè els immigrats s’impliquin amb els projectes locals

Tarragona és l'escenari d'un programa de voluntariat dirigit a nouvinguts residents a la ciutat. Vol.in, impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, neix amb la intenció d’implicar les persones immigrades amb les entitats i projectes locals a través del voluntariat. D’aquesta manera, s’aconsegueix, d’una banda, que comencin a formar part activa de la nova comunitat i, de l’altra, que les organitzacions obrin mirades. Laura de la Morena, de la Federació Catalana de Voluntariat Social a Tarragona, ha explicat aquest dimarts que la iniciativa fa que el nouvingut, que sol rebre ajuda en la seva arribada, «deixi de ser part passiva» i comenci a «aportar».El programa contempla un pla de treball individualitzat, en què es tenen en compte els interessos del nouvingut perquè participi en activitats voluntàries amb persones grans, amb addiccions, en situació de pobresa, en joves en situació de risc o en un àmbit cultural o mediambiental, entre d’altres. Segons ha explicat Anna Admetller, de la Cooperativa Icària, es tenen en compte «els desitjos i expectatives» de cada persona per dissenyar el procés cap al voluntariat.La iniciativa surt com una segona fase del procés d’acollida dels nouvinguts. S’intenta canviar el rol de persona que únicament rep ajuda a ser un rol actiu de persona que aporta i ajuda a transformar la societat. «Sempre la creiem com a persona rebedora de serveis, però els nouvinguts també volen col·locar-se en una nova posició», ha detallat Cristina Rodríguez, de la cooperativa El Far. Així, Vol.in treballarà perquè les entitats locals coneguin la voluntat de persones immigrades de sumar-se a les seves accions.Sobre la possibilitat que hi hagi reticències per part d’algun col·lectiu cap als immigrats, els impulsors de Vol.in estan disposats a fer pedagogia, si es troben amb aquesta situació. De totes maneres, asseguren que el projecte ofereix l’oportunitat de desvincular la persona del col·lectiu pel qual és estigmatitzat i, aleshores, es poden trencar estereotips. «Quan estàs a un menjador social, al final acabes coneixent a la persona que et dona el menjar, et relaciones amb la persona», han exemplificat.Vol.in també servirà per «obrir mirades» dins de les mateixes associacions i aconseguir que aquestes siguin més plurals. Els únics requisits que es demana als nouvinguts per participar en el programa és que siguin majors d’edat, que parlin mínimament català o castellà i que tinguin una mínima estabilitat socioeconòmica.Qui tingui interès a formar-ne part, només cal que contactin amb la Federació Catalana de Voluntariat Social i concretin una entrevista perquè dissenyin un itinerari personal que els ajudi a trobar una acció que s’ajusti a les seves inquietuds. Durant el programa, se’ls acompanya i forma.Vol.in compta amb el suport d’entitats com la Fundació Obra Social la Caixa, la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració directa de les cooperatives Icària i El Far. L’Ajuntament de Tarragona i el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària també s’hi han sumat. De moment, el programa es posa en marxa a la ciutat de Tarragona, però no es descarta ampliar fronteres si Vol.in funciona.