També l'han recorregut amb cartells amb la cara dels presos polítics

Actualitzada 18/12/2018 a les 16:15

La Tercera Joventut per la República ha omplert aquest dimarts al matí la passarel·la que connecta el Balcó del Mediterrani amb la platja del Miracle amb llaços grocs. Els integrants, després de la col·locació de la simbologia, han recorregut la passarel·la amb cartells amb la cara dels presos polítics que es troben a la presó per reclamar, un cop més, la seva llibertat.Després de l'acció, el col·lectiu Tercera Joventut per la República ha rebut una xerrada a càrrec de Pep Prats sobre la cooperació internacional.