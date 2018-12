La CUP engega una campanya per donar visibilitat al «racisme institucional»

La formació denuncia l’explotació laboral, la segregació escolar, l’exclusió sanitària i la privació del dret a vot

La CUP ha presentat aquest dimarts a Tarragona la campanya nacional ‘Municipis Antiracistes’ amb què vol donar visibilitat a la vulneració de drets de les persones migrades. Segons la diputada Natàlia Sànchez, la campanya pretén fer un marc d’anàlisi sobre la realitat d’aquest col·lectiu a Catalunya i impulsar polítiques públiques des de l’àmbit local, així com accions de carrer. Els eixos de la iniciativa passen per denunciar l’explotació laboral, la segregació escolar, l’exclusió sanitària i la privació del dret a vot d’alguns migrants. Entre d’altres accions, la CUP preveu presentar mocions per fomentar l’empadronament, contra els centres d’internament d’estrangers o per la defensa dels drets laborals.La diputada ha recordat que, segons SOS Racisme, un 15% de la població de Catalunya no té dret a vot, per la qual cosa cal resoldre aquesta qüestió per poder «teixir municipis cohesionats i que puguem viure en igualtat de condicions».Una de les iniciatives que planteja la campanya és coordinar accions per «eixamplar drets» com ara que els municipis empadronin «tots els seus veïns per garantir drets fonamentals com la sanitat pública o l’accés dels menors a l’educació».Natàlia Sànchez ha apuntat que la CUP aposta per fer «fronts comuns» des dels ajuntaments per denunciar «un sistema institucional que entenem com a racista i està pensat per excloure una part important de la població».Per la seva banda, la portaveu del Secretariat Nacional i regidora de la CUP a Tarragona, Laia Estrada, ha destacat que la voluntat de la campanya és donar visibilitat i fer propostes polítiques per abordar les diferents formes de «racisme institucional».Els principals eixos de denúncia són l’explotació laboral de persones migrades en sectors com l’agricultura i les empreses càrniques; la segregació escolar de la població d’origen estranger; la privació del dret a vot d’alguns migrants, i l’exclusió sanitària.En clau local, Estrada ha dit que treballar per una Tarragona antiracista passa per garantir una ciutat «cohesionada», sense barris «que actuïn com si fossin guetos» i sense una fragmentació social que «només agreuja les desigualtats econòmiques».La presentació d’aquest dimarts s’ha fet al centre cívic de Torreforta amb la participació d’una trentena de persones, entre les quals també hi havia la membre del Secretariat Nacional de la CUP i impulsora de la campanya, Mireia Vehí.