L'augment salarial dels professors incrementa el pressupost de la URV fins als 110 MEUR

La demanda com a universitat de primera opció creix un 16% i les matrícules de primer curs un 10%

Actualitzada 18/12/2018 a les 18:24

Bones dades de docència

Les beques i els estudiants

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha aprovat per al 2019 un pressupost de 110,68 milions d'euros. Els comptes creixen un 6,22% respecte l'any passat –amb 6,4 milions d'euros més- sobretot pels augments salarials i el retorn de sous endarrerits als professors, però també per una millora dels ingressos finalistes i per l'augment de la matrícula. De fet, s'han matriculat a primer curs 3.130 estudiants, un 10,2% més que el curs anterior. També la demanda com a universitat de primera opció va créixer un 16%, hi ha hagut un 9,2% més d'estudiants de màsters matriculats i se supera el llindar del 30% pel que fa a estudiants estrangers en els estudis secundaris d'especialització. El Consell de Govern s'ha celebrat al Campus Terres de l'Ebre i s'ha emès per primer cop en streaming.El pressupost per a l'any que ve de la URV serà de 110.687.257,87 milions d'euros. Ha estat aprovat aquest dimarts en un Consell de Govern celebrat al Campus Terres de l'Ebre, que s'ha emès en directe, per streaming, amb un èxit de seguiment a distància. La màxima audiència s'ha registrat a les dotze del migdia amb 130 persones i un seguiment mitjà de trenta minuts. La rectora de la URV, Maria José Figueras, s'ha mostrat molt satisfeta amb l'èxit de la proposta que reforça l'objectiu del nou equip directiu d'aportar eines per ampliar el coneixement de tots els campus de la Universitat.El pressupost per al 2019 creix un 6,22% sobretot per l'increment salarial previs del 2,25% del professorats així com del retorn de part de les pagues retingudes durant els anys de les retallades. Justament la subvenció de la Generalitat serà un 5,54% superior, pels increments retributius dels anys 2018 i 2019. La URV té un equip docent d'uns 1.500 professors.També creixen els ingressos de matrícula un 2,07% perquè els preus s'han mantingut però el nombre d'estudiant matriculats als graus i els màsters ha augmentat (un 10,2% i un 9,2% respectivament). Finalment es preveu un increment dels ingressos finalistes associats a partides de despesa establertes i altres tipus d’ingressos. Això ha permès pressupostar per al proper any programes específics com ara el Iubilo, incrementar l'aportació al programa d'ocupabilitat o destinar una partida a mantenir infraestructures excepcionals, entre d'altres.Pel que fa a les despeses són sobretot de personal, un 68,78% del total, i s'ha tornat a assenyalar que amb la subvenció de la Generalitat no es poden cobrir. El creixement d'aquest capítol dels comptes és del 5,20%, també per l'increment de les retribucions salarials del 2018 i 2019, pel creixement vegetatiu de la plantilla, i per la continuïtat del programa de promoció del PDI. Les despeses corrents augmenten un 1,49% perquè s'automatitzaran processos, es millorarà la gestió i s'incorporarà el Programa de Foment de la Recerca en aquest capítol.El Consell de Govern també ha presentat l'informe de docència amb les dades computades del curs 2018/2019. En concret, aquest curs s'imparteixen a la Universitat 49 graus, 7 són dobles graus i 6 graus s'estrenen aquest curs. Figueras ha posat l'accent en les bones dades de matrícula. La URV ha crescut un 16% aquest curs en la demanda com a primera opció – amb 3.672 peticions-. Finalment, les persones matriculades a primer curs han estat 3.130, un 10,2% més que el curs anterior.Pel que fa als màsters, la matrícula de nou accés ha incrementat un 9,2% i dels 1.472 estudiants d'aquests estudis secundaris d'especialització, 1.006 són de nou accés, amb un 31% d'alumnes internacionals, sobretot d'Amèrica del Sud i Àsia. Aquests percentatge és similars amb els doctorants. De 1.156 doctorands, el 40% són internacionals i el 60% de l’estat espanyol.En les enquestes internes de satisfacció, els alumnes de la URV, la puntuen amb 7,68 punts sobre 10. La URV ocupa el quart lloc en el sistema universitari públic de Catalunya, pel que fa a nous accessos a graus, matrícula total i nombre de titulats. Gairebé el 80% dels graduats s'ha titulat en el temps previst, mentre que el rendiment acadèmic en els màsters és del 91% i el 82% de les tesis són defensades entre 3 i 4 anys d’haver iniciat el doctorat.Un 31% dels alumnes de grau de la URV reben beques i així com el 17% dels alumnes de màster. La xifra s'ha mantingut constant en els últims dos cursos. Per sufragar-les, el govern espanyol destina 3,9 milions d'euros i la universitat 2,4 milions d'euros més, el 39%.La Universitat té un total de 13.732 estudiants, 754 dels quals estudien al Campus Terres de l'Ebre.