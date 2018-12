L'Ajuntament de Tarragona duplica el número d'altaveus contra els estornells

Els operaris instal·len 20 aparells a les capçades dels arbres per espantar aquestes aus

Actualitzada 17/12/2018 a les 21:20

Mecanisme de defensa

El fenomen es repeteix cada any amb l’arribada de la Tardor. Milers d’estornells, una espècie d’au, que es posen a les copes dels arbres des d’on deixen caure els seus excrements. L’estampa de brutícia es reprodueix pels carrers, cotxes i qualsevol mena de mobiliari urbà que aquests ocells es troben en el seu camí. L’Ajuntament instal·la, des de fa uns anys, uns dispositius a les branques amb l’objectiu de foragitar aquests animals. Enguany, els operaris han instal·lat 20 petits altaveus, el doble que l’any passat.La distribució dels emissors és la següent: dos equips a la plaça Imperial Tàrraco, dos a la Rambla Nova, 1 a la plaça Josep Roig, 1 a la plaça dels Carros, dos equips al passeig de la Independència, un a la Llar infants Miracle, un al Serrallo, dos a la Llar Infants Bonavista, dos a Torres Jordi i un a Sanitat. Algunes de les zones més afectades de la ciutat són la plaça dels Infants i la plaça dels Carros, on cada matí el terra apareix esquitxat de milers d’excrements dels estornells. Els veïns de Torres Jardí denunciaven el novembre que la presència dels estornells no els deixaven descansar i responsabilitzaven l’Ajuntament per no podar els arbres. Als jardins de la Tabacalera, els excrements dels ocells tapen per complet algunes de les plaques informatives per interpretar la fauna de l’entorn.Els ocells apareixen a la tarda a la ciutat, després de passar tot el dia menjant al camp, on la temperatura és més baixa. Quan arriba el fred, aquestes aus abandonen el nord d’Europa i es dirigeixen a l’Àfrica, en cerca d’un refugi més calorós.El preu de licitació d’aquest projecte és de 15.000 euros, asseguren fonts de l’Ajuntament, que mantenen que la instal·lació dels aparells es realitza, habitualment, a la tardor. Els emissors digitals de crits d’alarma consisteixen en una central emissora i un seguit d’altaveus que s’instal·len a les capçades dels arbres i s’alimenten a través d’energia solar. El servei d’instal·lació, manteniment, seguiment i retirada dels equips emissors s’allarga fins al 30 d’abril de 2019.El moviment d’aquestes aus, que provoquen imatges espectaculars al cel, és un mecanisme de defensa contra els rapinyares, que generalment miren de caçar ocells que volen en solitari i poques vegades ataquen grans bandades. Una de les altres explicacions al fenomen també resideix en els beneficis tèrmics de volar en formació durant els mesos de més baixes temperatures. L’estornell una espècie que ha experimentat una gran expansió a Europa durant les darreres dècades. És originari d’Euràsia, però s’ha introduït a Àfrica del Sud, Nord-amèrica, Austràlia i Nova Zelanda. Els estornells poden imitar tota mena de sons, fins i tot els clàxons dels cotxes