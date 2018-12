Enxampat conduint una furgoneta begut amb la porta oberta i una persona estirada darrere

L’home va agredir un dels agents quan li va demanar la documentació, motiu pel qual va ser detingut

La Guàrdia Urbana de Tarragona va enxampar la matinada de dilluns un home de 39 anys que conduïa una furgoneta begut, amb la porta oberta i una persona estirada al darrere. Davant els fets, els policies van aturar el conductor i li van demanar la documentació, moment en què l’individu va agredir un dels agents. L’home va acabar detingut per un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat.Els fets van tenir lloc a les 5 de la matinada del dilluns a la plaça Imperial Tàrraco, quan els agents van observar una furgoneta que circulava amb la porta lateral oberta en direcció als barris de Ponent. Després que el vehicle s'aturés, els policies municipals van observar que el conductor anava begut. A més, a la part posterior de la furgoneta hi havia una persona a dins, estirada al terra de la zona de càrrega.Quan un dels agents va demanar la documentació al conductor, aquest es va negar i va començar a amenaçar, cridar i fer moviments amb els braços i, a continuació, va agredir un dels agents, colpejant-lo al pit i estirant-lo del braç. Finalment l'individu va poder ser reduït i, posteriorment, detingut per un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat.