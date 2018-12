Detinguda una dona després d'intentar agredir a un mosso a Tarragona

Els agents s'han personat a la botiga de l'Abacus, ja que hi hauria dues noies robant

Actualitzada 18/12/2018 a les 20:13

Una dona ha estat detinguda aquesta tarda a Tarragona per intentar agredir un mosso durant un servei. Els agents han estat alertats a les 16.25 hores pels treballadors de la botiga Abacus, situada al carrer Gasòmetre, per la presència de dues dones que estarien robant diversos productes de l'establiment. Un cop han arribat al lloc dels fets, els agents han identificat a les dues noies en qüestió.En el moment de l’actuació una de les noies ha pres l’arma de l’agent i ha intentat desparar-lo. El policia portava la pistola amb seguretat i la dona no ha pogut disparar. Aquesta ha quedat detinguda per un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Fins al lloc s'han desplaçat varies unitats dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona.