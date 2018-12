Ballesteros diu que hi ha tres alternatives a IKEA i que aviat es licitaran restaurants a l'Anella Mediterrània

Sobre el procès independentista, l'alcalde de Tarragona ha reiterat que els presos haurien d’estar en llibertat provisional i que cal «un judici just»

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), confia que les mobilitzacions convocades divendres amb motiu de la reunió del Consell de Ministres a Barcelona es facin «de manera pacífica, lliure i amb respecte a la convivència» i garanteixin el màxim possible la mobilitat i l’activitat quotidiana. En declaracions durant una trobada de Nadal amb la premsa, Ballesteros ha reiterat l’opinió que els polítics presos haurien d’estar en llibertat provisional i ha expressat «la màxima solidaritat» amb les famílies i amics dels dirigents independentistes. Pel que fa al judici de l’1-O, l’alcalde de Tarragona ha afirmat que «necessitem un judici just».En clau municipal, després que la Junta de Govern Local hagi suspès per tercer cop el pla urbanístic de la Budellera, l’alcalde ha garantit que tramitaran el projecte «amb garanties» perquè sigui acceptat «per la immensa majoria de ciutadans».Pel que fa al desenvolupament del pla parcial 10, l’alcalde ha garantit que «tira endavant» malgrat la més que probable retirada del projecte d’Ikea -només pendent de la confirmació oficial de l’empresa, que no dona resposta al consistori-. Ballesteros ha explicat que els propietaris dels terrenys han rebut tres ofertes alternatives a la multinacional sueca, la qual cosa garanteix l’impuls de la nova urbanització a tocar de l’Anella Mediterrània de Campclar.En aquest sentit, el batlle ha defensat el bon manteniment del recinte que va acollir els Jocs Mediterranis i ha avançat que d’aquí a poques setmanes començarà el procés administratiu per licitar serveis de restauració i d’oci. A més, Ballesteros ha insistit que estan ultimant amb la Generalitat l’acord per gestionar el Palau d’Esports Catalunya.D’altra banda, l’alcalde ha celebrat que el subdelegat del govern espanyol, el també socialista Joan Sabaté, mantingui la porta oberta a construir un baixador ferroviari al sud de l’aeroport de Reus. Ballesteros ha destacat que el territori vol que aquesta infraestructura sigui digna i garanteixi la intermodalitat, tal com s’ha previst a l’aeroport de Girona.Finalment, pel que fa a les eleccions municipals, Ballesteros ha dit que les afronta amb «optimisme» i confiat que la «moderació, la centralitat i el tarragonisme» que defensa li donaran un bon resultat. El candidat del PSC a la reelecció ha declinat parlat de la llista electoral i ha garantit que no començarà la campanya fins un mes abans dels comicis. Fins aleshores, Ballesteros se centrarà en tirar endavant les «grans inversions» previstes en el pressupost «més potent dels darrers anys», que s’aprovarà divendres gràcies al suport de Cs al govern format pel PSC i el PP.