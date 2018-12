Un celler experimental de la URV elabora vi com ho feien els ibers

S'han utilitzat tècniques que es creu que s'utilitzaven fa 2.500 anys

El celler experimental Mas dels Frares de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha elaborat un vi com el que produïen els ibers fa 2.500 anys, segons informa la universitat tarragonina.Aquesta iniciativa és fruit d'una col·laboració entre el grup d'investigació Gresepia del Departament d'Història i la Facultat d'Enologia, que tindrà continuïtat en la pròxima collita.Per elaborar el vi s'ha usat raïm de la varietat ull de llebre, que es va trepitjar en una bóta antiga fins a obtenir el most, que es va deixar reposar a temperatura constant perquè fermentés i, tres setmanes més tard, ja havia arribat a una graduació de 12,5.Els enòlegs del celler Mas dels Frares van extreure una part del vi per analitzar i fer un seguiment, i l'altra la van guardar tal com està documentat que feien els ibers.«El deixem reposar en una àmfora d'argila de l'Ebre feta per un mestre artesà de Miravet», ha explicat Jordi Diloli, investigador del grup Gresepia i un dels impulsors de la iniciativa.El vi ha reposat gairebé tres mesos a l'interior d'aquest material molt poc porós -que permet que el vi respiri sense que es vessi- cobert amb una tapa de fusta i una capa gruixuda de guix que impedia que entrés l'oxigen.«L'experiment ha sortit millor del que esperàvem» i encara que «no és ni de bon tros un gran vi», permet «seguir investigant per millorar-lo», valora l'investigador.En total s'han produït dotze ampolles i «farem analítiques i tastos amb els estudiants d'Enologia perquè valorin l'evolució del vi des que va fermentar fins que va sortir de l'àmfora», anuncia el degà d'Enologia, Joan Miquel Canals.De moment, el vi reposat en l'àmfora té molt més color i ara, la Facultat n'estudiarà el motiu.