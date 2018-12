Suspenen per tercera vegada l'aprovació del pla urbanístic de la Budellera

La Junta de Govern Local de Tarragona ja es va mostrar en contra a principis de gener i al març de 2017

ERC demana que es replantegi el creixement urbanístic de la ciutat

La Junta de Govern Local de Tarragona va suspendre al novembre, per tercer cop, l’aprovació inicial del pla parcial urbanístic 24 de la Budellera. La notícia s’ha donat a conèixer aquest dilluns en el marc de la Comissió Informativa de Territori, que ha donat compte de l’acord de mantenir la suspensió del pla, presentat per la junta de compensació. Aquesta suspensió es mantindrà fins que s’esmeni el document, recollint les indicacions dels informes dels serveis municipals i les que deriven de l’informe recent rebut de la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, depenent del govern espanyol. A la vegada, es reitera a Carreteres de l’Estat que emeti l’informe sol·licitat, que és preceptiu i vinculant.Aquesta és la tercera vegada que la Junta de Govern Local de Tarragona suspèn l’aprovació inicial d’aquest pla. L’anterior vegada, a finals de gener d’aquest any, la regidora delegada de la Budellera, Begoña Floria, va argumentar que quedaven «qüestions a resoldre», com la connexió a l'A-7 o un pla d'etapes més esglaonat. El març de 2017, el ple va aprovar també la suspensió: malgrat que havia estat inicialment aprovat pel consistori, la Comissió d'Urbanisme va requerir el compliment de prescripcions com el ja esmentat desenvolupament esglaonat del sector.El grup municipal d’ERC ha reclamat que es replantegi de nou el creixement urbanístic de Tarragona. Consideren que el Pla de la Budellera és «un pla maleït, com ho va ser en el seu dia Terres Cavades». Per als republicans, «són plans que pel seu cost mediambiental no es justifiquen amb cap de les previsions demogràfiques fetes pels experts». El portaveu, Pau Ricomà, creu que el debat sobre cap a on ha de créixer la ciutat ha de marcar les eleccions municipals.