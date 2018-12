Nadal proposa eliminar el cablejat aeri dels carrers del centre i dels barris de Tarragona

L'alcaldable del PDeCAT aposta per establir un calendari i pressupostar el soterrament amb un conveni entre Ajuntament i subministradores

Actualitzada 17/12/2018 a les 13:41

El candidat del Partit Demòcrata a l’alcaldia de Tarragona, Dídac Nadal, ha proposat eliminar el cablejar aeri dels carrers del centre i dels barris de Tarragona i soterrar-los. «Vivim sota un cablejat aeri», ha manifestat Nadal, que ha assenyalat que en la majoria de barris i en moltes zones del centre hi ha línies elèctriques, de telèfon i de fibra òptica que pengen de les façanes dels edificis, de pals o de fanals. En són exemples el carrer carrer Monestir de Poblet, l’Avinguda Maria Cristina, el Serrallo, la Part Baixa, les urbanitzacions La Llevantina i Cala Romana, i diversos barris de Ponent com ara Torreforta, Campclar i La Granja.Nadal afirma que aquests cables generen «mala imatge», a més de dir que «tenen efectes negatius per a la salut, perjudiquen el medi ambient, constitueixen un perill i vulneren la llei d’accessibilitat». És per això que l’alcaldable del PDeCAT considera que l’Ajuntament de Tarragona «ha d’actuar i posar fre a aquesta situació». En aquest sentit aposta per engegar un conveni entre l’Ajuntament de Tarrragona i les companyies elèctriques i de telecomunicacions que tingui per objectiu l’eliminació progressiva del cablejat aeri i el seu soterrament. «Aquest conveni ha de fixar el fons econòmic que han d’aportar ambdues parts i el calendari d’actuacions prioritzant les zones més conflictives», ha destacat Nadal.L’alcaldable del PDeCAT ha recordat que «el soterrament d’aquests milers de cables aeris és una històrica reivindicació de nombroses entitats veïnals».