El trànsit ha estat tallat durant una bona estona en ambdós sentits

Actualitzada 17/12/2018 a les 20:35

Un motorista ha resultat ferit aquesta tarda després de caure del seu vehicle a Tarragona. Els fets s'han produït cap a les 19.30 hores a l'avinguda Andorra. Com a conseqüència de l'accident, el motorista, que estava conscient, ha quedat estès a terra. El SEM ha evacuat al jove a l'Hospital Joan XXIII per una fractura a la cama.La Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit en ambdós sentits de la via, entre la Imperial Tàrraco i la rotonda de l'avinguda de la República Argentina. Fins al lloc s'han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques.