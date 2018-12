El programa Tutoria entre Iguals, premiat per prevenir l'assetjament escolar

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha atorgat els premis aquest dilluns a la seu del Ministeri de Cultura i Esports

Actualitzada 17/12/2018 a les 15:13

El programa de convivència escolar Tutoria entre Iguals que es desenvolupa a les escoles de la ciutat ha estat reconegut per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). La iniciativa ha rebut un premi en la categoria de prevenció i intervenció davant l'assetjament escolar en municipis de més de 20.000 habitants en el IV Concurs de Bones Pràctiques Municipals que convoca l'agrupació d'ens locals. El conseller d'Educació, Francesc Roca, ha recollit a l’auditori de la seu del Ministeri de Cultura i Esports, a Madrid, el premi.La Tutoria entre Iguals és un programa de convivència institucional que implica tota la comunitat educativa, amb l’objectiu que les relacions entre els actors dels centres educatius siguin més satisfactòries. El programa va arribar a les escoles de la ciutat l’any 2016, de la mà de l’Ajuntament de Tarragona, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET).El programa es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l’empatia i el compromís esdevenen els pilars bàsics del seu desenvolupament en els centres educatius. Aquest es desenvolupa en 20 centres d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat, on hi prenen part uns 3.000 alumnes i uns 200 docents.Tutoria entre Iguals ajuda a disminuir l'assetjament verbal; que es redueixi la percepció d'ansietat i de la depressió; i l'augment de la percepció d’autoestima, de la integració social i de la cooperació entre l’alumnat.