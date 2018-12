El Pressupost contempla la reforma de la plataforma del Miracle

L’Ajuntament anivellarà el paviment de la passarel·la per instalar-hi zones ajardinades i, possiblement, un restaurant

Actualitzada 16/12/2018 a les 19:43

Obertura del carrer Armanyà

Llum verda per realitzar les obres a la plataforma del Miracle l’any que ve. La intervenció per anivellar el paviment obrirà la porta per instal·lar zones enjardinades i, possiblement, un restaurant. L’Ajuntament ja compta amb els 600.000 euros necessaris per portar a terme les obres. El regidor de Territori, Josep Maria Milà, confirma a aquest diari que aquesta partida s’inclou en els pressupostos de 2019, presentats fa una setmana per l’equip econòmic del consistori i que, previsiblement, s’aprovaran el pròxim 21 de desembre, després que l’alcalde firmés un acord amb Ciutadans.La plataforma de formigó presenta algunes irregularitats i desnivells que van provocar que, en el passat, alguna persona ensopegués. Les obres d’anivellament habilitaran la zona per plantar jardins i mobiliari urbà. També es repararan les baranes. L’objectiu és fer d’aquesta obra de 6.100 metres quadrats un espai «més amable i no tan fred», observa Milà, que descarta que hi hagi un problema de pes, encara que la plataforma estigui tancada per problemes a l’estructura. El regidor de Territori manté que l’estructura està dissenyada per resistir 750 quilos per metre quadrat de sobrecàrrega.El projecte inicial de la plataforma, que ofereix una vista privilegiada de la platja del Miracle, contemplava la concessió de l’espai per fer un restaurant. Aquestes obres permetran recuperar aquest element i, un cop s’hagin enllestit, l’Ajuntament obrirà un concurs per licitar els possibles projectes que puguin sorgir. La planta inferior, on hi ha un aparcament, també es «rehabilitarà» perquè la platja del Miracle pugui comptar amb ginguetes, una possibilitat també prevista en el projecte inicial. La platja ja ha disposat de guinguetes en el passat.La plataforma es va inaugurar el 2001 durant el mandat de Joan Miquel Nadal (CiU). Aleshores, l’alcalde es felicitava en un article pels dos èxits assolits per la ciutat aquell any, segons el seu parer: l’ascens del Nàstic a 2a i la construcció d’una estructura que havia de ser un «punt de referència del lleure dels tarragonins», escrivia el regidor. Durant els últims cincs anys, l’estructura ha estat tancada al públic. Actualment, tampoc es pot accedir. En els seus accessos s’han acumulat tota mena de deixalles: des de vidres d’ampolles trencades, bosses de brossa fins a paper higiènic utilitzat i excrements. El passat juny s’apreciaven restes de fogueres i quatre mòduls han estat en algun moment ocupats per persones sense llar.L’Estat va construir la plataforma, tot i que és l’Ajuntament qui es fa càrrec del manteniment. El Ministeri d’Ambient va aportar 835 dels 1.290 milions de pessetes (7,7 milions d’euros) que va costar la plataforma. Els 465 milions restants els va dipositar el consistori.Milà afirma que aquest any també es complirà una antiga reivindicació de la ciutat: que el carrer Armanyà tingui sortida directa a la Baixada del Toro, un fet que ja estava contemplat al Pla Eixample dissenyat per Josep Maria Pujol de Barberà l’any 1922. Actualment, aquesta via, paral·lela a la Rambla Nova, s’estreny i es tanca i no comunica amb la Baixada. A més l’Ajuntament també contempla ampliar les voreres del carrer Pons d’Icart perquè hi puguin accedir les persones amb cadires de rodes.