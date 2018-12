Detenen un home buscat pel jutge quan cremava portes d'una casa

Els fets van tenir lloc el passat dissabte al migdia, en un habitatge de la urbanització Cala Romana

Actualitzada 16/12/2018 a les 18:41

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dissabte un home de 47 anys, de nacionalitat cubana, a la casa que habita i on està domiciliat, a la Travessera del Pi, a la urbanització Cala Romana. La policia catalana va informar ahir a aquesta redacció que l’individu, va ser identificat, moment en què es va saber que tenia una ordre de crida i cerca, per la qual cosa va ser posat a disposició del jutjat de guàrdia de Tarragona. La persona detinguda acumula un ampli historial i 22 antecedents policials.La detenció es va produir cap a les 13 hores del dissabte per una patrulla dels Mossos que es va personar a la Travessera del Pi. Els fets es van iniciar, sembla ser, després que veïns de la zona alertessin que la persona involucrada en l’actuació policial procedia a cremar portes de l’habitatge, la qual cosa va provocar un fum que es podia detectar a diversos metres de distància.Tot i que ahir els Mossos d’Esquadra no disposaven de tota la documentació sobre els fets, tot apunta que el detingut és una de les persones que el passat octubre van ocupar una casa ubicada a la Travessera del Pi. En els primers dies de la tardor, els Mossos van procedir a fer-los fora de l’habitatge, però poc després van tornar a instal·lar-se a la casa de la citada urbanització de la zona de llevant del terme municipal de Tarragona. Aquest estira-i-arronsa entre policia i ocupes es va repetir diverses vegades. Segons els Mossos, la patrulla va procedir a la detenció en comprovar l’existència d’un requeriment judicial.