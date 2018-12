Cors de llana blava a la Part Baixa per «un barri més creatiu i més viu»

Un grup de dones del Barri del Port van dur una curiosa acció ‘nadalenca’ ahir al matí

Actualitzada 16/12/2018 a les 20:15

Un grup de dones del Barri del Port van protagonitzar ahir al matí una acció força curiosa i no exempta de contingut reivindicatiu. Sota el lema Per un barri més creatiu i més viu, d’11 hores del matí a les 13.30 hores les participants es van concentrar a la plaça dels Carros i, amb llana blava, van omplir arbres i altres elements d’aquest espai amb cors d’aquest color que contenien, al seu interior, escrits com «Estima el teu barri», «Veïnes pel Barri del Port» o «Volem la plaça + neta».Aquesta intervenció artística efímera, recollida sota l’epígraf CreActives, es va generar com «un taller participatiu de decoració afectiva», segons van indicar els promotors de l’acció.La intervenció duta a terme ahir al matí forma part de les activitats nadalenques organitzades al Barri del Port durant aquestes festes. Les persones que van participar en el taller, prop d’una quinzena, van decorar la plaça amb els elements sorgits de les seves mans i utilitzant materials reciclats, on predominaven missatgets relatius a les reivindicacions que, des de fa temps, planteja aquest barri.L’objectiu és que els cors blaus amb els diversos continguts romanin en els llocs on van ser posats durant uns dies. El mateix grup de dones s’ha compromès a treure’ls passades unes jornades, un cop el missatge hagi arribat al major nombre de persones que cada dia passen per la plaça dels Carros. A més, finalitzada l’acció, les participants van recollir tots els estris utilitzats i van deixar la plaça com l’havien trobat.