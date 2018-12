Els veïns també denuncien la manca d’espai verd, d’espai de jocs i d’ombra

Actualitzada 16/12/2018 a les 13:10

L’Associació de Veïns Tarragona Centre porta temps denunciant la falta de papereres a la plaça Corsini, entre d’altres mancances. De totes elles, aquesta creuen que és la més «evident» i «fàcil» de solucionar però com que l’Ajuntament no les ha instal·lat, els veïns han decidit col·locar-ne unes de cartró a mode reivindicatiu però també funcional.Les papereres es troben enganxades a les faroles de la plaça Corsini i molta gent ja les ha utilitzat donat que no n’hi ha de més pròximes en aquest indret. Des de l’associació també denuncien la manca d’ombra, d’espai verd i d’espai de jocs per als nens i nenes.