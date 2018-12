Després d’agafar el relleu d’Alejandro Fernández com a tinent d’alcalde, ara també encapçalarà la llista dels populars el 2019

Actualitzada 16/12/2018 a les 17:53

El Partit Popular ha fet oficial l’elecció de José Luis Martín com a alcaldable per Tarragona, després d’agafar el relleu d’Alejandro Fernández com a tinent d’alcalde a l’ajuntament. Els populars han celebrat un acte a Barcelona aquest matí on han presentat els quatre polítics que lideraran els projectes electorals a les respectives capitals.