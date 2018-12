Els missatges dels infants de Tarragona ja pengen de l'arbre dels desitjos

Els alumnes de l’Escola Municipal de Música han tancat l’acte amb un concert de nadales

Dos nens i nenes de cadascuna de les 33 escoles de la ciutat han participat aquest matí en l’acte de penjada de les targetes amb diferents missatges. Alumnes de tercer i quart de primària de tots els centres educatius han treballat els bons propòsits a l’aula i una selecció dels missatges ja penja a l’arbre que presideix l’entrada de l’Ajuntament de Tarragona. L’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, ha donat la benvinguda als nenes i nenes, famílies i mestres i ha recordat que «els vostres desitjos són com llums que il·luminen el Nadal».L’activitat s’emmarca en la campanya «Tarragona, un Nadal per compartir», que agrupa totes les activitats que es desenvolupen a la ciutat durant aquestes festes, i també sota el paraigua de Tarragona Ciutat Educadora i Ciutat Amiga de la Infància.L’acte s’ha tancat amb la interpretació de nadales a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música, amb una foto de tots els nens i nenes que han participat penjant els missatges a l’arbre dels desitjos i amb una xocolatada per a tots i totes les participants.