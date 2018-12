El Port de Tarragona assegura tenir un contracte en vigor amb l'empresa FCC per la neteja de la zona

Han emès un comunicat en resposta a les irregularitats que denunciava el grup municipal d’ERC

Actualitzada 15/12/2018 a les 16:45

El Port de Tarragona ha emès un comunicat responent a les irregularitats que denunciaven el grup municipal d’ERC. Esquerra criticava que el contracte de l’Ajuntament de Tarragona amb l’empresa de neteja, FCC, no preveu donar servei a la zona del Port de Tarragona i que per realitzar aquestes tasques s’hauria d’haver modificat el contracte.Des del Port asseguren que tenen contracte en vigor amb l’empresa FCC per a la prestació de serveis de neteja i recollida d’escombraries a les instal·lacions portuàries i espais de domini públic portuari. A més, expliquen que el contracte entre el Port i FCC està emmarcat estrictament dintre de les competències portuàries i en cap cas té res a veure amb la contractació que altres institucions, com ara l’Ajuntament, puguin tenir amb l’esmentada empresa.Finalment, en el comunicat del Port també expressen que fan el pertinent seguiment per tal de garantir el compliment dels serveis establerts en el contracte i que estan sempre oberts a donar la informació que es requereixi des dels grups polítics i institucions que representen la ciutadania d’aquells municipis on el Port hi té activitat.