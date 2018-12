Detenen a Tarragona l'administrador de la web neonazi més influent a nivell mundial

El portal tenia més de 50.000 subscriptors i tenia per objectiu la difusió massiva de contingut antisemita, homòfob i racista

Actualitzada 15/12/2018 a les 11:58

La Policia Nacional, juntament amb l’Europol i la Policia Federal de Suïssa, han detingut un home a Tarragona, i altres dos a Barcelona i Saragossa, com administradors d’una de les pàgines neonazis més influents a nivell mundial, dirigida a disseminar continguts centrats en l’antisemitisme, l’homofòbia i el racisme. Els arrestats, tots tres d’edats compreses entre els 21 i els 23 anys, seran acusats d’un delicte d’odi. El líder de l’organització, de nacionalitat espanyola, igual que els altres tres administradors, ha estat detingut a Suïssa.La investigació sobre la difusió de missatges d’odi i violència a Internet ha possibilitat la identificació i la presa de declaració a Suïssa d’un ciutadà espanyol de 29 anys, que es tractaria d’un referent neonazi amb desenes de milers de seguidors online i que seria l’ideòleg de la secció en espanyol de la web, dirigida a sumar adeptes a Espanya i Llatinoamèrica.La seva activitat delictiva a la web va començar l’abril del 2017, quan es van concentrar per obrir la secció espanyola de la web, un diari de noticies online radicat a Estats Units, de parla anglesa, molt conegut internacionalment i utilitzat per a la distribució massiva de contingut antisemita. La captació de seguidors es feia mitjançant la distribució massiva de missatges que penjaven directament a la xarxa amb l’objectiu de propagar la ideologia neonazi que professen i la seva devoció a la figura d’Adolf Hitler. Aquest portal els permetia arribar a més de 50.000 subscriptors i havia arribat a tenir cinc canals per a difondre vídeos i els traduïa a més de 20 idiomes entre ells el francès, el coreà, el grec, l’italià, el rus i el polonès.