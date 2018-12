'Silenci. Rebel·leu-vos' celebra cent dies davant les portes de l'Audiència

Els membres del grup reclamen la llibertat dels polítics empresonats

Actualitzada 14/12/2018 a les 08:23

Els integrants de Silenci, Rebel·leu-vos, va celebrar aquest dijous els cent dies de concentració davant les portes de l’Audiència Provincial de Tarragona, en defensa dels presos polítics catalans i contra la repressió.La darrera de les concentracions d’enguany tindrà lloc el 21 de desembre i es reprendran el 7 de gener. Lluís Pastrana, portaveu del grup, va fer a aquesta redacció una doble valoració dels cent dies de concentracions.Per una banda, «dins del grup hi ha una cohesió interna que garanteix la persistència» i, per altra, «hi ha hagut moments de respostes molt bones, com la de l’excomissari de policia David Boneta, mentre que amb l’actual no hi ha manera que ens concedeixi una entrevista».Pastrana va lamentar que «el president de l’Audiència, Javier Hernández, no ens vol rebre», mentre que «estem pendents de què ens rebi l’actual jutge degana Ana Grau», va dir Pastrana.