Marea de Pensionistes farà demà la darrera concentració de l'any a Tarragona

Hi assistirà l’economista Ramon Franquesa

Actualitzada 13/12/2018 a les 21:28

La Marea de Pensionistes de Tarragona ha organitzat per a demà, dissabte, una concentració a la plaça Corsini, per tancar les mobilitzacions que ha dut a terme al llarg d’aquest any. L’acte està programat a les 18 hores i comptarà amb la presència de Ramon Franquesa, professor d’economia i portaveu estatal de la Marea. El 14 de gener es reprendran les concentracions que tots els dilluns al matí la Marea de Pensionistes fa a Corsini.José Calatrava, membre de Marea de Pensionistes de Tarragona, ha fet una valoració positiva de les concentracions setmanals que des de fa temps es fan a Corsini, però va insistir a dir que «cal motivar a més gent, com més millor, i de manera especial a la jove, que és la que tindrà pitjor les seves pensions». «Mantenim obert el camí iniciat perquè la gent s’apunti als moviments socials per defensar els seus drets», va dir Calatrava. La Marea reivindica, entre altres aspectes, la revalorització automàtica de les pensions en funció de l’IPC real, la jubilació als 65 anys i l’eliminació del copagament. Calatrava defensa la necessitat que «els pensionistes, les persones que estan a punt d’arribar a la jubilació i els joves defensin unes pensions justes». El portaveu de Marea va recordar que en la gran crisi econòmica de l’any 29 els rics se suïcidaven i ara amb la crisi els rics s’han fet més rics, perquè vivim en uns temps en què disposen d’armes legals i el govern rescata bancs amb els diners de tots».El també membre de la Marea de Pensionistes de Tarragona i durant molts anys dirigent del sindicat Comissions Obreres, Manuel Martín Bravo, va recordar que «hem presentat denúncia davant la Fiscalia i preguntes al Congrés perquè volem saber a on ha anat a parar el diner que hi havia a la guardiola de les pensions».