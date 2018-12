L'atletisme d'alt nivell tornarà a Tarragona el proper estiu

Actualitzada 14/12/2018 a les 12:41

L'Estadi d'Atletisme Natalia Rodríguez acollirà, el proper estiu, dues cites atlètiques d'alt nivell. Els dies 29 i 30 de juny Tarragona serà l'escenari del Campionat d'Espanya sub23, mentre que el 14 de juliol tindrà lloc el Campionat de Catalunya absolut. L'Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració del Club Gimnàstic i el Club Atletisme Tarragona, exerciran com a amfitrions d’ambdues proves.Aquest serà el quart cop que les instal·lacions de Campclar acolliran la competició estatal, després de les edicions de 1987, 1993 i 2015. Pel que fa al Campionat de Catalunya, serà la segona vegada que es disputarà a l'estadi dels barris de Ponent, després de l'edició de 1991. L'any 1926 ja s'havia disputat a les antigues instal·lacions del Club Gimnàstic de l'avinguda Catalunya.Les gestions per acollir ambdues competicions van començar el juny passat, durant els Jocs Mediterranis Tarragona 2018. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina, ha destacat «la importància que suposa per al món de l'esport i per la ciutat que Tarragona aculli dues competicions esportives de primer nivell, que permeten consolidar la ciutat com a escenari atlètic rellevant». També ha exposat que les dues proves «suposaran un impacte econòmic significatiu per a la ciutat».A part de les dues cites atlètiques de 2019, la Real Federación Española de Atletismo ha fet oficial que Tarragona serà la seu del campionat d’Espanya sub18 de l’any 2020, que se celebrarà els dies 4 i 5 de juliol de l’esmentat any.