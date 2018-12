Espimsa rebaixa el temps de concessió per revifar el Mercat Torreforta

El Gremi de Pastissers de Tarragona disposarà d’un espai per fer tallers d’aprenentatge

Millores en els mercadets

El Consell d’Administració de l’empresa municipal Espimsa, celebrat ahir, va aprovar un pla d’acció per revitalitzar i dinamitzar el Mercat de Torreforta. Per despertar l’interès de persones per fer-se càrrec de paredes actualment buides, es faran cessions d’ús per períodes compresos entre 5 i 10 anys, en lloc de les concessions a 50 anys que han regit fins ara. La presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, va afirmar que «amb aquesta acció es dóna compliment a la proposta que vaig fer a l’Associació de Venedors del Mercat de Torreforta i que va ser molt ben acollida, perquè tenim un objectiu comú que és revitalitzar, dinamitzar i donar-li al mercat un caire comercial i educatiu». Actualment, el Mercat de Torreforta té 15 punts de venda, dels quals només 6, menys de la meitat, estan oberts.A més d’escorçar considerablement el temps de cessió de les parades, el Mercat de Torreforta tindrà, d’una banda, un espai de formació destinat a la gastronomia perquè el Gremi de Pastissers de Tarragona instal·lin el seu taller d’aprenentatge i, d’altra banda, Tarragona Impulsa té previst desenvolupar un pla perquè nous emprenedors tinguin la possibilitat d’iniciar-hi el seu negoci. El conseller de Promoció Econòmica, Francesc Roca, va afirmar que, «entre les accions que es duran a terme, destaquen les següents: assessorament personalitzat per analitzar la viabilitat econòmica de la iniciativa, acompanyament durant els dos primers anys de negoci amb la col·laboració de SECOT, l’oferiment de disposar de personal en pràctiques i el suport per optar a les línies d’ajuts per a contractació de personal i creació d’empresa, de 6.000 i 3.000 euros, respectivament». També s’oferirà formació a mida tant per als nous paradistes com als que ja estan establerts.D’altra banda, Elvira Ferrando va assenyalar altres millores previstes, com l’arranjament dels lavabos, pintar un mural a les parets exteriors del mercat per part de l’Escola d’Arts i Oficis de Tarragona i aportar millores de la plaça. Cal recordar que la Biblioteca Municipal de Torreforta serà annexa al mercat.El Consell d’Administració d’Espimsa va acordar, per altra banda, destinar una quantitat de més de 900.000 euros a millores en els mercadets no sedentaris periòdics, entre els quals destaca el de Bonavista, amb prop d’un miler de punts de venda. En la zona que ocupa aquest mercadet dels diumenges es procedirà a asfaltar el terreny i es construiran lavabos públics, es millorarà la il·luminació i es construirà un edifici destinat a servei d’informació.