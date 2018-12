Es lliuren els guardons de la XVI edició dels Premis APPORT

Els reconeixements posen en valor la tasca de persones i entitats que treballen dins el sector portuari en l’àmbit del Port de Tarragona

Actualitzada 14/12/2018 a les 11:03

Relació dels premiats del 2018

El restaurant la Boella va acollir, la nit d’ahir dijous 13 de desembre, la XVI edició dels premis de l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (APPORT). Els guardons, creats fa 16 anys, reconeixen la tasca de persones, entitats i empreses que concentren els seus esforços en la feina diària que realitzen al sector portuari en l’àmbit del Port de Tarragona.Per haver projectat el Port de Tarragona internacionalment en el sector de creuers, desenvolupant una tasca profitosa per tot el territori.Per ser empresa pionera en la línia de productes ABS i materials derivats a escala nacional i internacional.Per las seva trajectòria empresarial desenvolupada al Port de Tarragona durant els últims 20 anys.Pel programa del Grup BIC d’economia circular que permet el reciclatge de bolígrafs i altres instruments d’escriptura.Pel seu 125è aniversari i pel conjunt de la seva trajectòria a la nostra demarcacióPer la tasca com a president del Port de Tarragona des del 2011 fins al 2018 que ha permès posicionar el nostre Port com un port líder en la Mediterrània.Per haver presidit i donat suport a APPORTT així com contribuir al desenvolupament de les empreses del territori.