ERC denuncia irregularitats en la prestació dels serveis de neteja a Tarragona

La formació afirma que s'han fet actuacions de neteja al Port que queden fora del contracte municipal

Actualitzada 14/12/2018 a les 16:19

El grup municipal d'ERC a Tarragona ha denunciat que es podrien haver comès irregularitats amb el compliment del contracte de neteja de l'Ajuntament de Tarragona.Segons la formació republicana camions de la neteja de la ciutat han prestat serveis al Port de Tarragona de forma irregular. El contracte de l'Ajuntament amb l'empresa, segons ERC, no preveu donar servei a aquesta zona i per realitzar aquestes accions s'hauria d'haver modificat el contracte.La formació explica que es tracta d'una informació que han conegut durant la Comissió de Neteja i Medi Ambient d'aquest divendres. «Ens trobem davant d'un possible incompliment en el contracte de la brossa i la neteja que des del govern no ens han sabut justificar. No ens han respost qui va autoritzar aquest servei que es va prestar fora de les condicions establertes al contracte», explicava el regidor Xavi Puig, representant d'ERC a la Comissió.El republicà denuncia la «falta de transparència de l'equip de govern que ens amaga informació sobre un dels contractes que suposa més despesa pels tarragonins. Reclamem que s'esclareixi qui ha autoritzat aquest servei».D'altra banda, ERC considera insuficients altres aspectes que s'han modificat en el contracte de neteja de la ciutat. Els republicans reclamen que es millori la supervisió del compliment del contracte: «Si no supervisem com cal, com podrem queixar-nos de tenir la ciutat bruta?», afegia Puig. En aquest sentit, destacava que «seguim reivindicant la necessitat de disposar d'un equip de supervisors ben dotat i qualificat. Avui dia només tenim una persona supervisant el servei d'una ciutat de 131.000 habitants».