Els Pressupostos Participatius no interessen als tarragonins

La campanya de Pressupostos Participatius iniciada per l’Ajuntament de Tarragona i dotada amb 200.000 euros no està obtenint una resposta destacada per part dels ciutadans. Transcorregut el primer mes des que les persones majors de 18 anys censades a Tarragona poden aportar les seves idees i donar-les suport, les xifres de participació són insignificants. La que més suports ha rebut fins ara, amb 79, porta per títol Portar la plaça dels Infants al primer món. El text recull que «ens agradaria que aquesta plaça fos un lloc de trobada estimulant, i no el lloc trist i depriment que és ara. Sovint penso quina idea els quedarà als meus fills quan siguin grans i recordin que jugaven en una plaça lletja i plena de rates, tot i viure en un país europeu. Proposo treure la sorra, posar-hi grans arbres que facin ombra, posar-hi més bancs i tanques (que els més petits no vagin cap als cotxes) i que els nens hi puguin córrer tranquil·lament. L’ombra, sobretot, és important».Segons les bases establertes per l’Ajuntament, «iniciada la recollida de projectes, d’aquests llençarà un seguit de propostes el 14 de gener i, del 4 de març al 31 de març, es realitzaran les votacions. L’1 d’abril es faran públics els resultats». Dit amb altres paraules, la fase en curs, la primera, està destinada a què els ciutadans expressin el seu suport a les diferents propostes. Per passar a la fase següent, caldrà que hagin rebut 3.196 suports, el 3 per cent de la població empadronada a Tarragona. Cal recordar que l’Ajuntament també podrà introduir propostes, una mesura que pot entrar en contradicció amb el fet que siguin els ciutadans qui presentin les seves per rebre el suport d’altres persones.El rànquing de les cinc propostes que han obtingut un major nombre de suports l’encapçala la que fa referència a l’arranjament de la plaça dels Infants. El segon lloc, amb 58 suports, l’ocupa la proposta d’adaptar les dutxes de les platges perquè puguin ser utilitzades per persones amb discapacitat. En el tercer dels casos, el nombre de suports ja és sensiblement menor, 34, i demana l’arranjament del clavegueram de la Part Baixa. El descens és encara més significatiu pel que fa al quart i al cinquè lloc, amb 18 i 16 suports, respectivament. En una de les propostes es demana la reobertura de Casa Canals i Casa Castellarnau i, en l’altra, que es posin més papereres al barri de Bonavista.Entre les propostes, n’hi ha de ben curioses, com la de posar el bust de Josep Antoni de Castellarnau i el de Juan José Ruiz de Apodaca a la platja del Miracle, o una que fa referència a una antiga reivindicació, com és col·locar una marquesina a la parada d’autobús que l’EMT té en les proximitats de la finca del Pont del Diable, o fer per a vianants les dues coques de la Rambla Nova més pròximes al Balcó del Mediterrani.