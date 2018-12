El Nadal Musical aglutinarà quaranta actuacions en 9 dies

Els concerts es duran a terme en diversos punts del centre de la ciutat i dels barris

L’edició d’enguany del Nadal Musical s’inicia avui, divendres, amb quatre concerts. L’acte inaugural estarà protagonitzat pel Cor Al·leluia, que a les 18 hores actuarà a la Rambla Nova. Abans, però, a les 12 hores, a la plaça Corsini, intervindrà la Coral del Col·legi Joan Roig. La Xaranga Guirigalls té una cita a la plaça dels Infants, a les 18.30 hores, i mitja hora més tard la Xaranga Tocabellmolls recorrerà la Part Alta, la Rambla Vella, la Rambla Nova i el Mercat Central.La programació, que finalitzarà el 22 de desembre, consta de quaranta concerts, dels quals set es faran a Sant Pere i Sant Pau i Vall de l’Arrabassada, va destacar la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, qui va remarcar que «en aquesta edició arribem a molts barris de Tarragona». «Volem que vingui gent a la nostra ciutat per fer compres i escoltar música».En l’organització del Nadal Musical participa, entre altres entitats, Tarraco Salut. La seva representant, Elisabet Pedret, va recordar que «nosaltres treballem perquè els malalts i les persones que estan soles puguin tenir companya». Pedret va animar els tarragonins a «conèixer el que fem, perquè val la pena dedicar-hi unes hores als altres». Per la seva banda, el president de La Via T, Salvador Minguella, va recordar que el Mercat Musical «va començar el 2014 amb 12 actuacions i aquest any s’ofereixen quaranta». Mentrestant, Ramon Pallach, de l’Obra Social La Caixa, va mostrar el seu agraïment per «poder col·laborar en aquest projecte de la ciutat».