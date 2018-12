Dídac Nadal visita els polítics independentistes en vaga de fam a Lledoners

Els presos han fet arribar a l'alcaldable del PDeCAT a l'Ajuntament de Tarragona «el seu agraïment per les mostres de suport que estan rebent per part de la ciutadania de Tarragona».

El candidat del PDeCAT a l’alcaldia de Tarragona, Dídac Nadal, ha visitat aquest divendres Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez i Joaquim Forn, que es troben en vaga de fam a la presó Lledoners. «Hi he trobat moltíssima dignitat», ha dit Nadal a la sortida, que ha afegit que «es troben bé i segueixen ferms i serens amb la lluita contra la injusta situació». Tal com ha explicat Nadal, els presos li han fet arribar «el seu agraïment per les nombroses mostres de suport que estan rebent per part de la ciutadania de Tarragona».L’alcaldable del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona ha expressat la seva «solidaritat» amb la duresa que comporta la vaga de fam. «Aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions d’aquests i de la resta de preses i presos polítics i exiliats i exiliades i confirma el seu compromís amb la lluita pacífica», ha destacat. «Hem de fer d’altaveus d’aquesta injustícia i aconseguir la seva llibertat», ha assenyalat Nadal.