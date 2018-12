Una església evangelista vol instal·lar-se a Sant Antoni Maria Claret

La Junta de Govern de l’Ajuntament estudiarà avui l’aprovació d’un pla especial urbanístic

Una església Evangelista ha presentat davant l’Ajuntament un projecte per obrir un centre de culte en uns baixos del número 1 del carrer Sant Antoni Maria Claret. La Junta de Govern d’avui, dijous, estudiarà l’aprovació inicial d’un pla especial urbanístic que té com a objecte possibilitar la implantació del centre de culte en un immoble localitzat a pocs metres de distància de la cruïlla amb Estanislau Figueras.L’Ajuntament va informar ahir a aquesta redacció que, un cop aprovat el projecte, haurà de ser sotmès a exposició pública. En el cas de presentar-se al·legacions, com gairebé sempre acostuma a succeir en assumptes com aquest, es resoldran perquè l’Ajuntament pugui aprovar la proposta de manera provisional. L’aprovació definitiva correspondrà a la Generalitat.En els darrers anys, les propostes d’obertures de centres de culte religiós han generat una forta polèmica a la ciutat de Tarragona. Les que més incidència han tingut s’han produït al barri de Sant Pere i Sant Pau. Primer va ser pel projecte d’obertura d’un centre de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, coneguda popularment com a mormona, que va tenir lloc l’any 2014, i d’un centre de culte islàmic, que el passat diumenge va rebre la resposta negativa d’un sector del barri, que va convocar una acció de protesta a la plaça de Cuba.L’edifici que l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies construeix al carrer Doctor Mallafré està molt avançat i la seva inauguració està prevista per al pròxim any. Fins a arribar a aquest punt, primer l’església mormona va escollir Sant Pere i Sant Pau per construir la seva seu. La resposta de bona part del veïnat va ser contundent, contrària a la instal·lació religiosa, i la pressió popular va decidir els responsables de la citada església a cercar un nou espai.Després de fracassar en l’intent d’obrir un centre a Sant Pere i Sant Pau, l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies va negociar la compra d’un solar de l’Ajuntament a la Vall de l’Arrabassada, d’uns 3.000 metres quadrats i localitzat a un centenar de metres del CAP Llevant, que, finalment, va ser desestimat. Aquesta església també va presentar un projecte per construir el centre de culte entre l’avinguda Josep Gramunt Subiela i l’A-7, a pocs metres de distància del col·legi Pax, que va generar inquietud en veïns de la urbanització Tarragona 2, i tampoc va prosperar.