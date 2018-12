Un documental sobre el Pont del Diable rep un guardó internacional

El capítol 'Acueductos II' de la sèrie ‘Ingeniería Romana’ ha estat premiat al Festival Internacional de Cinema Arqueològic de Bidasoa

Actualitzada 13/12/2018 a les 15:09

El capítol Acuedutos II de la serie documental Ingenería romana, el qual té com a protagonista l’aqüeducte romà de les Ferreres, ha rebut un guardó internacional. L’audiovisual ha estat premiat al Festival Internacional de Cinema Arqueològic de Bidasoa, celebrat a Irun entre el 19 i el 24 de novembre. En concret, ha rebut el premi Arkeolan, concedit per la Fundación Arkeolan a la millor divulgació científica.El jurat del Festival de Bidasoa ha concedit el premi a Acueductos II «per presentar en primícia els resultats d’una investigació puntera i per fer-ho utilitzant els recursos audiovisuals més avançats del moment». El capítol s’estrenarà de la mà del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona el pròxim 18 de desembre a les 20.30 h al Teatre Tarragona abans que s’emeti a La 2 de Televisió Espanyola el gener de 2019. Les invitacions per assistir a l’estrena estan disponibles a les oficines de turisme de la Rambla Nova i el carrer Major.Ingeniería romana és una sèrie dirigida per José Antonio i produïda per Digivision i RTVE que utilitza les últimes tecnologies de la realitat augmentada per explicar les construccions de l’època romana. L’estrena el 2015 dels dos primers episodis va suposar el rècord d’audiència d’un documental a la cadena pública i el primer capítol, Ciudades I, dedicat a Tàrraco, es va preestrenar també a Tarragona amb la col·laboració de la Fundació Tarragona Smart City i l’Ajuntament de Tarragona. Ara, Tarragona Turisme agafa el relleu per col·laborar en el llançament dels dos nous episodis, que veuen la llum després de dos anys de treball intens i amb la finalització dels quals començarà la promoció internacional de la sèrie.