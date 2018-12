Les carreteres de l'Estat seran de l'Ajuntament de Tarragona a partir de gener

L’Estat finançarà la construcció d’una rotonda a l’accés de la urbanització de Cala Romana a la N-340

Actualitzada 13/12/2018 a les 08:18

Aparcament dissuasiu

Les carreteres de l’Estat, llargament reivindicades per l’Ajuntament de Tarragona, passaran a mans del consistori a partir del gener de 2019, quan s’aprovi la recepció d’aquestes vies, com l’Avinguda Roma i la plaça Imperial Tàrraco, en el primer plenari municipal de l’any que ve. El regidor de Territori i Patrimoni Municipal, Josep Maria Milà, va confirmar ahir a diari més que el traspàs entrarà en vigor el mateix gener, quan el consistori aprovi aquest punt del dia. Les altres carreteres que s’inclouen en aquesta cessió són l’avinguda de la Independència i l’avinguda Andorra, entre altres. En total, l’operació compren uns 25 quilòmetres de carretera, molts dels quals es troben al mig de la ciutat.Milà assegura que l’Ajuntament no rebrà cap compensació econòmica per aquestes cessions. L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros assegurava el passat 29 d’octubre que el govern municipal no acceptaria el traspàs «sense compensacions». Ballesteros assegurava que s’havien de «fer números» abans d’acceptar els traspassos i que l’equip municipal treballava per aconseguir-ho.Tanmateix, el regidor de Territori assenyala que l’Estat sí es farà càrrec d’una compensació en forma d’obra en la recepció per part de l’ajuntament del tram de l’N-340, des de la rotonda de la Savinosa fins al límit d’Altafulla. Concretament, el Ministeri de Foment construirà una rotonda en l’accés de la urbanització de Cala Romana, on fa un mes i mig va perdre la vida l’exregidor de Torredembarra, Ignasi Duràn, a causa d’un accident quan circulava amb la seva motocicleta. En aquest punt, l’ajuntament ha demanat dos cops a Foment que instal·li un semàfor on hi ha una parada d’autobús de l’EMT.Actualment, els usuaris de la citada parada han de fer un llarg recorregut per accedir-hi a la urbanització o anar a les instal·lacions del Tennis, amb la qual cosa la majoria opta per travessar la carretera just pel punt on el dimarts es va produir l’accident. Milà assenyala que el semàfor podria arribar abans que la rotonda, que trigarà, almenys dos anys, en ser una realitat. Milà apunta que l’Ajuntament va sol·licitar la rotonda abans de l’accident, que va tenir lloc el passat 7 de novembre. Amb la cessió de les carreteres, l’ajuntament es farà càrrec de la conservació i el manteniment d’aquestes.En els últims mesos, el consistori ha rebut carreteres que eren de la Diputació, com l’accés a la platja Llarga des de l’antiga N-340. L’ens intercomarcal va entregar aquest tram després de millorar-lo i d’adequar un espai d’aparcament de vehicles.Un altre tram que estava pendent del traspàs definitiu afecta la construcció d’un aparcament dissuasiu a l’antiga carretera de Constantí, a tocar del pont de Ramón i Cajal. Foment ha autoritzat l’Ajuntament a fer treballs previs d’adequació del terreny, abans que pugui habilitar l’espai per fer el pàrquing. Abans que Ballesteros condicionés fa un mes i mig el traspàs de les carreteres a una compensació econòmica, Milà, el seu regidor de Territori, va admetre el passat abril que la recepció sense cap compensació a canvi era «l’única forma de desencallar les negociacions» que des de feia anys mantenien Foment i Ajuntament i que, fins al moment, no havien fructificat en cap acord. En aquell moment, Foment comunicava al consistori que no tenien disponibilitat econòmica i que la ciutat no podia estar «permanentment muntada sobre carreteres nacionals», va assenyalar, llavors, Milà.