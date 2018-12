La segona sala d'hemodinàmica del Joan XXIII es posarà en marxa la setmana vinent

Les noves instal·lacions permetran tractar 400 pacients més a l'any i doblar usuaris de l'àrea d'electrofisiologia cardíaca

Actualitzada 13/12/2018 a les 14:34

La segona sala d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona es posarà en funcionament a principis de la setmana que ve. La nova instal·lació permetrà atendre 400 pacients més d'hemodinàmica -dels 1800 que s'atenen anualment-, i també facilitarà que es tractin el doble de casos d’electrofisiologia cardíaca -actualment s'atenen 110 a l'any-, segons ha informat l’Institut Català de la Salut (ICS). En la visita del director del CatSalut, Adrià Comella, aquest dijous al matí al centre hospitalari, ha afirmat que és un equipament «molt important» per la «transcendència en la capacitat d'atenció a la ciutadania i la qualitat assistencial». Amb la nova sala es dona cobertura a tota la regió sanitària del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, inclosa l'àrea del Baix Penedès, que fins ara derivava els pacients a Barcelona.El nou equipament entrarà en funcionament el pròxim dimarts després de gairebé cinc mesos d'ençà que es van iniciar les obres d'adequació de l'espai, les quals han tingut un cost de 2,4 milions d'euros. La nova sala està dotada amb un equip d'última generació que permetrà la realització de casos de cardiopatia estructural de major complexitat. L'equip està format per quatre metges especialitzats en hemodinàmica cardíaca, dos més en electrofisiologia i pels membres d'infermeria, que està previst que s'ampliïn.Així, la nova sala permetrà donar solució a procediments intervencionistes tant d'hemodinàmica com d'electrofisiologia. De fet, segons dades de l'ICS, s'incrementaran d'entre 300 i 400 casos respecte als 1.800 actuals que s'atenen anualment d'hemodinàmica cardíaca - prop de 500 corresponen al Codi Infant-, mentre que augmentaran entre 70-100 els casos d'electrofisiologia respecte als 110 que s'han fet enguany. A més, amb la segona sala també s'incrementa la zona de transferència de pacients de 4 a 6 punts monitorats, fet que suposa una millora del drenatge dels pacients, atès que dos terços provenen d'altres centres hospitalaris.Davant d'això, el cap de servei de cardiologia de l'Hospital Universitari Joan XXIII, el doctor Alfredo Bardají, ha subratllat que amb la nova sala es podrà «absorbir tota la demanda de patologia urgent i programable, atès que l'hospital tarragoní és el segon de Catalunya en volum d'activitat», ha remarcat. I és que Bardají ha assenyalat que els pacients de l'àrea del Vendrell i del Baix Penedès, que es derivaven als centres hospitalaris de Barcelona per la saturació de l'activitat, finalment podran ser atesos a Tarragona.«Suposa una oportunitat d'incrementar la cartera de serveis, és molt important pel territori», ha insistit. En la mateixa línia, s'ha manifestat el director del CatSalut, Adrià Comella, que ha afirmat que «Tarragona ha de tenir una alta capacitat resolutiva de tota la patologia complexa».D'altra banda, Comella també s'ha referit a la tancada de 24 hores de la plantilla de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre aquest dimecres per denunciar la manca d'inversions al centre hospitalari i els desviaments de la caixa comuna del grup Sagessa per eixugar el dèficit de l'Hospital Sant Joan de Reus. «Ja hem anunciat els passos i la recepció per part de les Terres de l'Ebre és positiva», ha dit Comella. També ha recordat que a principis de l'any vinent faran l'anunci de pla d'inversions plurianual que diu que «és el més urgent».El director del CatSalut ha insistit que la reestructuració hauria d'estar enllestida al llarg del pròxim any i ha reiterat que un cop passi a dependre del CatSalut, l'hospital de Móra comptarà també amb una direcció i pressupost propi.