La CEPTA proposa crear una agència que revisi els productes del mercat hipotecari per evitar reclamacions judicials

La patronal tarragonina alerta de la incertesa jurídica després dels canvis legals en l’impost d’aquest tipus de préstec

Actualitzada 13/12/2018 a les 14:40

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) proposa la creació d’una agència públicoprivada -participada per consumidors, entitats financeres com a sector empresarial afectat i administració- que revisi «amistosament» els productes financers del mercat hipotecari i assegurar-se que no hi ha clàusules abusives o contràries al dret. D’aquesta manera, s’evitaria que es derivessin a reclamacions judicials, que comporten un increment de la inseguretat jurídica, segons la patronal tarragonina. La proposta arriba després del canvi legal sobre l’impost de les hipoteques. El document que han preparat, sorgit de l’Observatori i presentat aquest dijous, es farà arribar a col·legis notarials, al Banc d’Espanya, a Foment, la CEOE i partits polítics perquè «es prengui consciència».«Deixem que el sector es reguli, que intervingui l'administració d'una forma raonable i no deixem que es podreixi la situació quan es genera un litigi», ha apuntat Juan Gallardo, cap de gabinet d'estudis de CEPTA, que lamenta que aquests tipus de plets s'allarguin anys.L'Observatori sorgeix després del canvi legal en l'impost de les hipoteques, tot i que també recorda casos com el de les clàusules sol. Per Gallardo, la jurisprudència era clara i que la taxa la pagava el consumidor i no el banc. Pel cap de gabinet d'estudis de la patronal tarragonina, la nova interpretació va conduir a una «situació de bogeria» que ha afectat el sector bancari però també el consumidor, «que no sap on està». A més, també podria haver afectat l'administració, en considerar que els efectes retroactius podrien haver anat a càrrec seu.«Les empreses defugen d'actuar a un mercat que està en aquesta situació i en cas de préstecs hipotecaris ens trobarem en un encariment claríssim i una reducció de l'oferta, que afectarà el món empresarial i el consum», ha alertat Gallardo, que ha reclamat que «això no continuï així» perquè fins i tot la reacció política ha provocat incertesa en els empresaris.L'Observatori també assenyala que aquesta figura tributària, que pràcticament no existeix a Europa o és purament testimonial i documental, ha de desaparèixer progressivament. La consideren «anacrònica» i lamenten que repercuteix directament en l'encariment dels costos d'accés a un habitatge.En tot aquest marc, la CEPTA recorda que Tarragona és la demarcació amb la taxa d'atur més elevada de Catalunya i que hi ha un grup d'aturats que provenen exclusivament de la construcció. «Fins que la construcció no es reactivi, no es veuran reduccions significatives; i si el mercat hipotecari no funciona adequadament, no hi ha finançament suficient adequat i a preu raonable, la construcció no es reactivarà», ha conclòs.