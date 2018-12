L'Ajuntament vol construir un pàrquing a l'escola Joan XXIII de Bonavista

Actualment, pares i mares, aparquen al descampat que hi ha davant del centre

L’Ajuntament de Tarragona vol construir un pàrquing a l’actual aparcament provisional de l’escola Joan XXVIII. Ara mateix hi ha un descampat on aparquen els pares i mares que porten els seus fills al col·legi. Les famílies es van traslladar al Síndic de Greuges les queixes per l’estat d’aquest descampat. En una resposta de l’àrea de Territori, el consistori afirma que té la intenció d’executar obres «d’anivellació i compactació que permetin el seu ús provisional com aparcament al servei del col·legi Joan XXIII».L’actual aparcament ocupa dues finques de titularitat privada. Per aquest motiu, l’Ajuntament manté converses «amb els propietaris d’una de les finques de referència» per tal que autoritzi al consistori a intervenir en la propietat. El text especifica que a causa de la titularitat pública dels terrenys, l’Ajuntament no pot fer inversions en aquesta zona. Pares i mares fa temps que es queixen de l’estat d’aquest aparcament provisional, que bàsicament és una parcel·la de terra. Alguns veïns i pares, han reaccionat a les xarxes a l’anunci de l’Ajuntament. Un usuari es lamenta, assegurant que «la cosa va per llarg i que s’haurà d’anar amb molt de compte amb els cotxes i els vianants tots junts». Una altra dona proposa que l’Associació de Pares i Mares de l’escola portin a terme alguna iniciativa per arreglar el terreny. De moment, però, els afectats hauran d’esperar que les converses entre l’ajuntament i el propietari fructifiquin. En cas afirmatiu, veïns i pares i mares disposaran d’un pàrquing en condicions.