L'Ajuntament destinarà el 2019 gairebé 1MEUR a millorar el mercat de Bonavista

Espimsa farà l'asfaltat de tota la zona de venda, instal·larà nous WC i s'instal·larà un punt d'informació

Actualitzada 13/12/2018 a les 16:44

Aquest dijous s'ha celebrat reunió del Consell d'Adminsistració d’Espimsa, que ha presentat la proposta de pressupost de l’empresa per a l'exercici del 2019 i que és de 1.071.366€La consellera i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando ha explicat les inversions previstes l'any vinent per la millora dels espais de mercat gestionats per l'empresa municipal.En aquest sentit, destaca la inversió de 902.541€ dins el denominat Pla de Millores dels Mercats no Sedentaris Periòdics de Tarragona, i que es concentra en el de Bonavista.Així, s'ha previst l'asfaltat del terreny, serveis de wc, il·luminació i la construcció d'un edifici d'informació. Segons expliquen des d'Espimsa, aquest pla es va iniciar el 2017, amb la instal·lació del punt de trobada, la col·locació de bancs i la redacció del PAU (Pla d’Autoprotecció) del Mercadet.Pel que fa a altres inversions aprovades per Espimsa, aquestes es concreten en la reforma de les instal·lacions elèctriques, comunicacions i pintura en les oficines d'Espimsa, al passatge Cobos (101.352€); el muntatge d'adaptació dels serveis de wc al Mercat de Torreforta (6.472) i millores a les instal·lacions elèctriques, aire condicionat i repassos en general de pintura al Mercat de Torreforta (61.000€).